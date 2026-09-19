Foz de Iguazú: incautan más de 3 toneladas de marihuana y detienen a cuatro paraguayos

En uno de los operativos, ejecutado anoche por la Fuerza Integrada de Combate contra el Crimen Organizado en Paraná (FICCO/PR), se incautaron aproximadamente 2,9 toneladas de marihuana. Además, fue detenida una pareja de nacionalidad paraguaya.

El procedimiento se llevó a cabo sobre la ruta BR-277, en la ciudad de Santa Terezinha de Itaipú, tras el análisis de informaciones que señalaban el transporte de estupefacientes ocultos entre una carga lícita de chatarra de hierro prensado.

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Los intervinientes interceptaron un camión con semirremolque y percibieron un olor característico de marihuana proveniente del compartimento de carga. Durante la inspección, encontraron varios fardos de la droga ocultos entre la chatarra.

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La carga ilegal totalizó 2.901,7 kilos de marihuana. También fueron incautados dos teléfonos celulares y 2.470 reales en efectivo. Los detenidos, un hombre y una mujer, fueron trasladados a la Policía Federal para los procedimientos correspondientes.

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Otros 520,6 kilos de marihuana cerca del Puente de la Integración

En otro operativo, realizado este sábado, las autoridades brasileñas incautaron otros 520,6 kilos de marihuana prensada durante una acción conjunta de la Policía Federal, la Policía Militar y el Ejército Brasileño.

La droga era transportada por un sendero en medio de un bosque. Durante las tareas de patrullaje en la zona fronteriza, los equipos policiales y militares observaron una embarcación procedente de Paraguay que cruzaba el río Paraná hacia la margen brasileña, cerca del Puente de la Integración.

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Tras atracar la embarcación en la costa brasileña, varios paquetes fueron descargados y transportados por individuos que utilizaban un sendero entre la vegetación de la barranca del río.

Los policías y militares localizaron varios fardos que contenían marihuana prensada, además de dos individuos de nacionalidad paraguaya que se encargaban de transportar los paquetes. Otros sospechosos lograron escapar por la zona boscosa y no fueron localizados.

Decomisan otros 88,9 kilos de marihuana en Foz de Iguazú

En un tercer operativo fueron incautados 88,9 kilos de marihuana en Foz de Iguazú.

Durante el monitoreo del río Paraná, los equipos militares y policiales identificaron una embarcación proveniente de la margen paraguaya que cruzaba hacia Brasil. La embarcación atracó en la zona de Monsenhor, donde varios individuos comenzaron a transportar fardos.

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Los equipos policiales y militares se trasladaron hasta el lugar y observaron a los sospechosos, quienes huyeron al percatarse de la presencia de los agentes y abandonaron la carga.

Tras la verificación, se constató que los fardos contenían una sustancia similar a la marihuana, con un peso total de 88,9 kilos. La droga fue incautada y trasladada a la Policía Federal en Foz de Iguazú para los procedimientos correspondientes.