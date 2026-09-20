Video: Así hurtan celulares de un local comercial de Ciudad del Este

El hurto ocurrió en la madrugada de ayer, en el interior del local de venta de celulares denominado Encina Shop, ubicado en el barrio Ciudad Nueva de esta capital departamental.

Los delincuentes se llevaron varios aparatos celulares de la marca Samsung y algunos iPhone usados, con un valor aproximado de entre G. 8 millones y G. 10 millones.

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En las imágenes del circuito cerrado se observa que tres sujetos de sexo masculino, cuya identidad se desconoce, llegaron a pie al lugar. Los individuos vestían camperas con capucha y tapabocas. Luego de apoderarse de los objetos, se dieron a la fuga con dirección desconocida.

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El encargado de un local de venta de bebidas, ubicado al lado del comercio afectado, manifestó que fue sorprendido y reducido por los sujetos, quienes posteriormente ingresaron al local de venta de celulares contiguo.

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La investigación quedó a cargo del fiscal Alcides Giménez.