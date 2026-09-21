Condenado a 8 años de prisión por acuchillar a un vecino que se negó a darle dinero para comprar droga

Durante el juicio oral y público, el fiscal Edgar Rafael Delgado representó al Ministerio Público y presentó pruebas documentales, testimoniales y periciales para demostrar la existencia del hecho y la responsabilidad del acusado.

El Tribunal de Sentencia, presidido por la magistrada Flavia Lorena Recalde e integrado por Lourdes Morínigo y Evangelina Villalba, valoró los elementos probatorios producidos y dictó el fallo condenatorio.

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Según los antecedentes, el hecho ocurrió el 29 de junio de 2025, alrededor de las 02:50, en una vivienda de la colonia San Isidro, distrito de Los Cedrales. En esa ocasión, el hoy condenado y un primo derribaron la puerta de madera de la vivienda de la víctima, Milder Ramón Ramírez Aldana, quien se encontraba descansando en el lugar.

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Los atacantes le pidieron dinero al dueño de casa para comprar drogas y, ante la negativa, Medina Gauto atacó a la víctima con un cuchillo y le causó una herida en el lado izquierdo del abdomen. Durante el ataque, Zunilda Aldana viuda de Ramírez (72) forcejeó con el agresor y sufrió un corte en el pulgar izquierdo.

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Posteriormente, un vecino trasladó al herido hasta el Hospital Regional de Ciudad del Este, donde fue sometido a una intervención quirúrgica.

La lesión fue grave, según el forense

El médico forense Javier Brítez determinó que la lesión puso en peligro real y concreto la vida de la víctima y afectó la piel, el tejido subcutáneo, la pared abdominal y el epiplón. Asimismo, estableció que la herida redujo de manera considerable y prolongada el uso del cuerpo y la capacidad laboral.

En consecuencia, la Fiscalía impulsó el proceso penal, que finalmente derivó en la condena de Ulises David Medina Gauto a ocho años de pena privativa de libertad.