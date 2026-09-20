Iglesia llama a jóvenes a no entregar la patria a quienes siembran “muerte, violencia y corrupción”

Durante la celebración de la misa de la juventud, celebrada en la Catedral Metropolitana y en el marco de los 450 años del nacimiento de San Roque González de Santa Cruz, el cardenal Adalberto Martínez lanzó una enérgica advertencia contra el impacto destructivo del crimen organizado, la impunidad, la corrupción y la ambición desmedida de dinero en el país. El arzobispo instó a las nuevas generaciones a asumir un rol activo como “viñadores” para rescatar los valores democráticos y la dignidad de las comunidades más postergadas.

Paraguay en crisis: La Iglesia denuncia “surcos de corrupción” y abandono a los más vulnerables

La Catedral Metropolitana albergó este domingo una masiva concentración juvenil presidida por el cardenal Adalberto Martínez, quien advirtió sobre las profundas fracturas morales que afectan la convivencia pacífica en el Paraguay actual. Ante cientos de fieles, el arzobispo sostuvo que la sociedad paraguaya transita por una encrucijada crítica marcada por profundas desigualdades económicas y la falta de oportunidades genuinas.

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Al abordar el impacto de la corrupción, el prelado cuestionó severamente el desvío sistemático de fondos públicos destinados a cubrir los servicios más elementales de la ciudadanía trabajadora y vulnerable del país. “Son enormes los recursos que se desperdician o desvían, mientras a los sectores más necesitados llegan apenas algunas migajas de esas acumulaciones, y a muchos, ni las migajas: para la salud, la educación, la tierra, la vivienda, el trabajo digno y tantas otras necesidades de nuestro pueblo”, reclamó con firmeza.

El líder religioso alertó sobre cómo la descomposición ética facilita la expansión de economías ilícitas que devoran el tejido social y ponen en riesgo el futuro de la juventud nacional. “Junto a los surcos donde germina la vida encontramos también dolorosos surcos de muerte, donde se siembra la cizaña del pecado. De esa cizaña brotan el crimen organizado, la trata de personas, el micro y macro tráfico de drogas, la violencia, los secuestros y las personas desaparecidas”, lamentó profundamente.

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No obstante, el arzobispo aclaró que la dignidad de la ciudadanía permanece incólume pese al abandono estatal, apuntando directamente a las causas estructurales de la marginación social en las comunidades campesinas e indígenas del territorio. “No son las personas las que están secas: son sus derechos postergados, sus esperanzas golpeadas y las condiciones que no les permiten florecer plenamente”, enfatizó al exigir mayor justicia distributiva para todos.

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El rotundo mensaje a los jóvenes: “No entreguen la patria a quienes siembran muerte y corrupción”

Dirigiéndose de manera directa a los jóvenes, el cardenal apeló a la conciencia cívica para evitar que estructuras oscuras decidan el porvenir político y social de la nación. Recordó el mandato ineludible de defender la soberanía interior exigiendo que “no entreguen los surcos de nuestra patria a quienes quieren sembrar muerte. No permitan que otros decidan qué crecerá en sus corazones”.

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El arzobispo advirtió también sobre los peligros del enriquecimiento ilícito y la banalización de la vida impulsada por la cultura del lucro rápido y la indiferencia colectiva frente a las necesidades del prójimo. En esa línea, exhortó a los jóvenes presentes a que “no entreguen su juventud al dinero fácil, a las drogas, a la violencia, al plata potá, a la corrupción ni a la indiferencia”.

Lejos del desaliento, el mensaje episcopal planteó una agenda de resistencia ética basada en la solidaridad activa y el compromiso cotidiano frente a los antivalores que carcomen las instituciones públicas y privadas. Convocando a una transformación profunda, sugirió que “siembren vida donde otros siembran muerte. Honestidad donde otros siembran corrupción. Fraternidad donde otros buscan dividir. Servicio donde otros buscan solamente su propio beneficio. Esperanza donde otros anuncian que ya nada puede cambiar”.

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El cardenal recordó que la participación activa en los asuntos públicos constituye una exigencia ineludible de la fe cristiana, instando a las nuevas generaciones a involucrarse sin temor en la vida comunitaria. Su llamado busca consolidar un liderazgo cívico transparente capaz de sanar las heridas históricas que padece la República en sus diferentes estamentos de representación ciudadana.

Defensa de la casa común: La depredación de recursos naturales y la contaminación de ríos

La defensa de los recursos naturales ocupó un espacio central en la homilía, donde el arzobispo fustigó el modelo de desarrollo que sacrifica los ecosistemas en aras de la rentabilidad financiera a corto plazo. “Hay también quienes entran en la viña no para cultivarla, sino para talar, devastar y extraer de la tierra ganancias para beneficio propio, a costa de la naturaleza y de nuestra casa común”, criticó severamente.

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En la misma línea, el cardenal recordó que la tierra no constituye una mercancía sujeta a la explotación indiscriminada, sino un don divino confiado a la responsabilidad colectiva de la humanidad. Ante este desafío, puntualizó que “quien destruye la creación buscando solamente su propia ganancia olvida que esta viña pertenece al Señor y que nosotros somos sus cuidadores, no sus dueños absolutos”.

El arzobispo de Asunción instó a frenar la deforestación y la contaminación de los ríos nacionales, subrayando que la crisis ecológica impacta de forma directa sobre los sectores más vulnerables. Remarcó que la preservación de los recursos naturales representa una condición indispensable para garantizar la subsistencia y el bienestar de las generaciones venideras en el suelo paraguayo.

A 450 años de San Roque González: Podar las ramas secas y apostar por la esperanza social

La celebración litúrgica también sirvió para conmemorar el 450° aniversario del nacimiento de San Roque González de Santa Cruz, primer santo paraguayo y paradigma de entrega pastoral en la historia nacional. El cardenal evocó el legado del misionero mártir como prueba fehaciente de que la fe auténtica germina en obras concretas capaces de transformar las estructuras sociales a lo largo de los siglos.

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Vinculando la memoria histórica con el tiempo litúrgico de la primavera, el arzobispo transmitió un mensaje optimista sobre las reservas morales que subsisten en el interior de la sociedad paraguaya actual. Afirmó con profunda convicción que “no todo está perdido ni todo está corrompido. Hay muchísimo bien en nuestro pueblo. Las ramas secas y marchitas necesitan ser podadas”, afirmó ante los presentes.

Reflexionando sobre el verdadero sentido del éxito y la realización personal, el líder católico contrastó la acumulación efímera de riquezas con los valores trascendentes que perduran más allá de la vida terrenal. Sentenció categóricamente que “nuestra verdadera ganancia no será acumular dinero ni acrecentar patrimonios; no será el plata potá, el poder o el éxito conseguido a cualquier precio. Lo que acumulamos queda; lo que entregamos por amor produce frutos para la eternidad”.