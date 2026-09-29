Junta Cívica de Ciudad del Este presenta “denuncia preventiva” por posibles delitos electorales

Durante una conferencia de prensa realizada esta mañana, integrantes de la Junta Cívica de Ciudad del Este socializaron las disposiciones y reglamentaciones vigentes para la jornada de las Elecciones Municipales 2026. Estas se refieren a posibles intentos de fraude, usurpación de cargo público e integración de mesas receptoras de votos por personas que no hayan sido designadas mediante resolución.

Afirmaron que muchas conductas que transgreden las leyes se repiten en las jornadas comiciales, pero esta vez formalizarán las denuncias para que la Fiscalía pueda investigar.

Hugo Solaeche, miembro de la Junta Cívica, explicó que presentaron una denuncia preventiva para instar a las autoridades, principalmente al Ministerio Público y a la Policía Nacional, a mantenerse alerta ante hechos sospechosos que pudieran constituir delitos electorales.

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Las actuaciones preventivas incluyen la verificación de la situación de los locales electorales y de las acreditaciones, así como la remisión de notas a varias instituciones sobre las reglamentaciones vigentes.

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Detalló que, en caso de que alguna situación requiera intervención fiscal y policial, los responsables de la Junta Cívica acompañarán todo el proceso investigativo hasta que la Justicia determine si existen elementos para aplicar alguna sanción.

No hay observadores inscriptos

La Junta Cívica informó que ninguna persona física o jurídica, ni organización nacional o internacional, se inscribió para actuar como observadora en los locales electorales de Alto Paraná.

Al contar con información oficial al respecto, los miembros de la Junta Cívica denunciarán a las personas que se presenten en los locales electorales con atuendos de observadores sin haber sido debidamente acreditadas.

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Afirmaron que en elecciones anteriores incluso hubo personas que utilizaron chalecos de la Justicia Electoral, pese a no tener ninguna vinculación con la institución.

“Queremos que las denuncias sean serias y que las investigaciones conduzcan a los resultados esperados, de manera que en el futuro se pueda mitigar o disminuir este tipo de situaciones”, expresó Solaeche.

Locales de votación tuvieron que readecuarse

En Ciudad del Este estarán habilitados un total de 23 locales electorales para 239.219 electores, distribuidos en 692 mesas receptoras de votos.

La Junta Cívica verificó los locales y constató que en muchos de ellos se tuvieron que realizar adecuaciones, principalmente en lo referente a las conexiones eléctricas, para asegurar el funcionamiento de las máquinas de votación.

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También se prevé la instalación de toldos en las escuelas que no cuenten con condiciones suficientes para resguardar las mesas en caso de lluvia o sol intenso.

En algunas instituciones educativas incluso se tuvo que solicitar el cambio de local de votación debido a obras de reforma en marcha que limitan el acceso y el espacio disponible.