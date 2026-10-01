Esto dice Itaipú sobre el deterioro de millonaria obra hospitalaria inaugurada en enero

El informe señala que, tras una fiscalización técnica de la infraestructura del Centro Nefrológico de Hernandarias, instruida por Itaipú, se localizaron desperfectos en algunos sectores del edificio. El centro funciona en el predio del Hospital Distrital, pero se hizo una obra nueva para su habilitación.

Ante esto, la empresa contratista, Ritter Construcciones S.R.L., representada por Laura Elizabeth Aguilera Ruiz, está realizando las reparaciones previstas en el marco de sus obligaciones contractuales.

<a href="https://www.abc.com.py/este/2026/10/01/millonaria-obra-de-itaipu-inaugurada-en-enero-se-cae-a-pedazos-y-obliga-a-clausurar-sala-del-centro-nefrologico/" rel="">Millonaria obra de Itaipú inaugurada en enero se cae a pedazos y obliga a clausurar sala del Centro Nefrológico</a>

Conforme al informe enviado desde la Dirección de Asesoría de Comunicación, se detectaron fisuras, pero la estructura no está comprometida. Es decir, afirman que no existe peligro de derrumbe.

“Las fisuras se originaron por una deficiente adherencia del revoque a la estructura de hormigón, asociada a la falta de una azotada previa y de tela metálica en la unión con la mampostería. La evaluación descartó daños en la estructura, asentamientos y pérdidas de agua”, expresa el comunicado.

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También informaron que profesionales de la constructora puntualizaron que el inconveniente es de carácter localizado y que se tomaron las medidas necesarias para realizar las reparaciones una vez identificados los puntos deteriorados. Afirman que los trabajos correctivos se encuentran próximos a concluir.

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Las tareas correctivas en ejecución

Las tareas correctivas de los desperfectos observados en la infraestructura edilicia comprenden costuras preventivas con varillas de refuerzo, la colocación de tela metálica en las uniones afectadas, la reposición del revoque y la aplicación de pintura epoxi, a fin de restituir adecuadamente las superficies.

La construcción del Centro Nefrológico de Hernandarias fue encarada con fondos de la Binacional, a partir de un requerimiento del Ministerio de Salud Pública. El objetivo fue ampliar la capacidad de atención especializada en Alto Paraná, acercando el tratamiento de hemodiálisis a pacientes renales y reduciendo traslados, tiempos de espera y costos para las familias.

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La nueva infraestructura, destinada al tratamiento de pacientes renales de Hernandarias y zonas aledañas, dispone de áreas de diálisis y recuperación, instalaciones de gases medicinales, climatización, sistemas de seguridad y una planta de tratamiento de agua por ósmosis inversa, componentes esenciales para una atención segura y continua a los usuarios del servicio.

La obra demandó una inversión de G. 7.685 millones y fue entregada oficialmente al Ministerio de Salud el 14 de enero de este año por el director de Itaipú, Justo Zacarías (ANR-HC). El proyecto había sido anunciado en 2022 por el entonces director general de Itaipú, Manuel Cáceres, y contemplaba un plazo de ejecución de 460 días.

Sin embargo, mientras la construcción avanzó a pasos de tortuga en el predio del Hospital Distrital de Hernandarias, el deterioro en las paredes del edificio apareció en tiempo récord, apenas meses después de su inauguración.

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Tanto los pacientes como el personal de blanco lamentaron que una obra tan costosa se haya deteriorado en menos de un año. Mientras se realizan los trabajos correctivos, los pacientes y los equipos médicos fueron trasladados a una sala improvisada.

A raíz del espacio limitado, se tuvieron que reducir las horas de tratamiento de los pacientes renales. De someterse a sesiones de diálisis de cuatro horas, ahora solo reciben dos horas y 40 minutos, situación que, según los afectados, repercute en su estado de salud.