ANR gana 14 de 22 municipios en Alto Paraná, pero pierde distritos clave

Uno de los principales resultados de la jornada de las elecciones municipales 2026 fue la victoria de Daniel Pereira Mujica, de Yo Creo, en Ciudad del Este, donde derrotó ampliamente al candidato colorado Rigoberto Chamorro. El resultado permitió a la oposición conservar la administración de la capital departamental.

Otro revés importante para el sector político del gobernador se produjo en Santa Rita, considerado su principal bastión político. Su hermano, Edgar Torres, perdió ante Valter Mensch, de una alianza opositora.

En Hernandarias, José Castillo, de Juntos Podemos Hernandarias, se impuso con 21.208 votos, equivalentes al 60,55%, frente a los 12.813 votos de Óscar Melli González, de la ANR.

En Itakyry, Gustavo Acosta, de Yo Creo, ganó con 6.086 votos, el 55,89%, y desplazó al colorado Miguel Soria, que obtuvo 4.449 votos, el 40,85%. El Clan Soria sufre un revés en este distrito tras 25 años.

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La oposición también logró imponerse en Juan León Mallorquín, donde Elvio Ramón Coronel Genes, de Alianza Mallorquina, obtuvo 5.165 votos, el 49,42%, contra los 5.066 votos de Pedro Barúa Ovelar, de la ANR.

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Cuatro colorados no lograron el rekutu

La jornada electoral dejó además la derrota de cuatro intendentes colorados que buscaban continuar en sus cargos: Everaldo Acosta, en Juan E. O’Leary; Miguel Soria, en Itakyry; Nanci Algarín, en Mbaracayú; y el candidato colorado de Tavapy, Teófilo Báez.

En Juan E. O’Leary, Francisco Amarilla, de la Alianza Oleariense, ganó con 4.467 votos, el 52,75%, y evitó el rekutu de Acosta.

En Mbaracayú, el liberal Adejaime Pavei se impuso con 2.004 votos, equivalentes al 54,40%, mientras que en Tavapy Aníbal Fidabel, del PLRA, ganó con 2.877 votos, el 52,35%.

La ANR conserva la mayoría

Pese a las derrotas en municipios considerados estratégicos, la ANR mantiene el control de la mayoría de las intendencias de Alto Paraná. Los colorados se impusieron en Raúl Peña, Domingo Martínez de Irala, Los Cedrales, Minga Guazú, Minga Porã, Naranjal, Ñacunday, Presidente Franco, San Alberto, San Cristóbal, Santa Fe del Paraná, Santa Rosa del Monday, Yguazú y otro municipio que completa los 14 obtenidos por la agrupación.

Entre los resultados colorados destaca la recuperación de Domingo Martínez de Irala, donde Héctor Quevedo obtuvo 2.085 votos, el 56%.

En Minga Guazú, César Paredes ganó con 15.481 votos, el 48,21%, frente a los 11.478 votos de Mónica Ramírez, de Yo Creo.

En Naranjal, Marcelo Piton consiguió una amplia victoria con 2.891 votos, el 86,87%, mientras que en Santa Rosa del Monday, Kelvin Peters Immich alcanzó el 91,64%. En San Alberto, el candidato único de la ANR, Ariel Ramírez, obtuvo el 82,29%, mientras que Fátima Doerner ganó en Santa Fe del Paraná con el 77,55%.