Tras sufragar, Chamorro destaca entusiasmo de los colorados en Ciudad del Este

Rigoberto Chamorro llegó al Colegio Don Carlos Barreto Sarubbi, del barrio Ciudad Nueva, acompañado por su equipo político, liderado por el gobernador de Alto Paraná, César “Landy” Torres. Tras sufragar, aseguró que encara la jornada con tranquilidad, entusiasmo y confianza en su electorado en estas elecciones municipales 2026

“Yo ya hice mi trabajo y confío en mi gente, confío en el pueblo y confío en Dios. La gente se despertó, se despertó el pueblo y quiere participar”, expresó el candidato al ser consultado sobre el espíritu con el que afronta la jornada de las elecciones municipales.

Confía en la participación

Respecto a la posible incidencia del mal tiempo en la participación electoral, Chamorro consideró que la lluvia podría influir en la concurrencia, aunque valoró el fenómeno de manera positiva. “Esto significa bonanza. Es la naturaleza, es de Dios y es muy lindo esto, hay que aceptar”, afirmó.

Los candidatos

Cuatro candidatos compiten por la intendencia: Rigoberto Chamorro, por la ANR; Daniel Pereira Mujica, por Yo Creo; Angélica Mora, por el Partido de la Juventud Fuerza Joven; y Luis Bartolomé Cuéllar Flores, por Mboriahu Memby.

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