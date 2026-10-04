Varios locales de votación de Alto Paraná amanecieron sin energía eléctrica

La ANDE activó el “código rojo” y movilizó a sus cuadrillas para restablecer el servicio. En los puntos donde la reposición podría demorar, se prevé la instalación de grupos generadores para garantizar el desarrollo de las Elecciones Municipales.

Varios locales de votación de Alto Paraná, entre ellos el Centro Regional de Educación de Ciudad del Este, el principal local habilitado para sufragar en el departamento, se vieron afectados por la falta de energía eléctrica luego de la tormenta registrada durante la madrugada.

Denis Fernández, representante de la Administración Nacional de Electricidad (ANDE), explicó que el temporal afectó a gran parte de la Regional Este, inicialmente con mayor intensidad en el sur del departamento, en zonas como Santa Rita, Ñacunday y posteriormente se extendió a las otras ciudades.

El funcionario indicó que las cuadrillas de la ANDE trabajaron durante toda la madrugada para restablecer el suministro, teniendo en cuenta que este domingo se desarrollan las Elecciones Municipales.

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En la zona metropolitana de Ciudad del Este, Presidente Franco y Minga Guazú, la ANDE informó que hasta las primeras horas de la mañana se había logrado restituir aproximadamente el 92% del servicio eléctrico.

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En Ñacunday, uno de los alimentadores cuenta con 25 postes de media tensión caídos, mientras que en otro hay 6 postes afectados.

Activan “código rojo” y preparan generadores

Ante la magnitud de los daños y la necesidad de restablecer el servicio antes y durante las elecciones, la ANDE activó el denominado “código rojo”, mecanismo mediante el cual se convoca a una mayor cantidad de funcionarios y cuadrillas para reforzar los trabajos de emergencia.