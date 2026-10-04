Mujica de Yo Creo arrasa en Ciudad del Este con casi 50 puntos de ventaja sobre los colorados

El candidato de Yo Creo, Daniel Pereira Mujica, obtuvo 93.530 votos, equivalentes al 72,93%, frente a los 30.414 votos (23,72%) de su principal adversario, el colorado Rigoberto Chamorro.

La jornada electoral vuelve a dejar un resultado ampliamente favorable para el espacio político que administra la Municipalidad de Ciudad del Este. Con prácticamente la totalidad de las mesas escrutadas, Daniel Pereira Mujica mantiene una diferencia de más de 63.000 votos sobre el candidato de la Asociación Nacional Republicana (ANR), Rigoberto Chamorro.

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En tercer lugar aparece Angélica Mora, del Partido de la Juventud, con 949 votos (0,74%), mientras que Luis Cuellar, del Partido Mboriahu Memby, registra 861 votos (0,67%).

En noviembre del año pasado, Mujica también ya obtuvo una aplastante frente al candidato colorado Roberto González Vaesken, al obtener 73.597 votos contra 30.358.

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Los festejos de Yo Creo en la Rotonda Oasis y la atribución del triunfo a la gestión

Mucho antes de que terminara el conteo, el equipo de Yo Creo comenzó a preparar el escenario para celebrar los resultados en la Rotonda Oasis, uno de los puntos tradicionales de concentración política y festejos en Ciudad del Este.

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Mujica, durante una conferencia de prensa, destacó el trabajo realizado durante los últimos meses de campaña y agradeció a sus seguidores y a la ciudadanía esteña.

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El candidato sostuvo que los resultados reflejan el respaldo de la ciudadanía al proceso iniciado por el sector político que encabeza Miguel Prieto, tras su salida por él mismo (Mujica) y, actualmente, por Pedro Acuña.

Consultado sobre la amplia diferencia registrada frente al candidato colorado, Mujica atribuyó el resultado a una acumulación de factores y, principalmente, a la gestión municipal desarrollada durante los últimos años.

La búsqueda de una mayoría de 9 bancas en la Junta Municipal de Ciudad del Este

El electo intendente citó las obras viales, la provisión de agua potable, el mejoramiento de plazas y espacios públicos, las inversiones en educación y las acciones realizadas durante la pandemia de COVID-19.

Mujica recordó que en cada elección el movimiento fue superando sus propios registros electorales. Señaló que Miguel Prieto obtuvo 36.000 votos en 2019 y que, apenas dos años después, elevó esa cifra a aproximadamente 81.500 votos, cifra que fue superada este domingo.

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Recordó que en las elecciones de 2021 el sector quedó a pocos votos de conseguir una séptima banca. Ahora, esperan quedarse nueve escaños en la Junta Municipal, lo que le permitiría contar con una mayoría amplia dentro de la corporación legislativa.