Interceptan camión con 531 kilos de marihuana antes de cruzar el Puente de la Amistad

El procedimiento se realizó en la tarde de este martes en el kilómetro 5,5 de Ciudad del Este y permitió la detención del camionero, identificado como Darío Armando Rojas Fernández (27).

Según los datos preliminares, el hombre habría cargado la droga en un tractocamión Scania R420, de color rosado y chapa AAEO849, en la zona de Minga Guazú.

Posteriormente, pasó por un puerto seco de Ciudad del Este y, tras completar los trámites, ingresó en la fila de camiones con la intención de cruzar hacia territorio brasileño.

El vehículo transportaba legalmente una carga de trigo. Sin embargo, durante la verificación de la cabina, los intervinientes encontraron 33 volúmenes ocultos debajo de los asientos, en el sector de la cama y en el techo del rodado.

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Quedó a disposición del Ministerio Público

Ante el hallazgo, el conductor y el camión fueron trasladados hasta la base policial, donde se comunicó el procedimiento al agente fiscal Luis Escobar, de la Unidad Especializada de Lucha contra el Narcotráfico.

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Posteriormente, agentes del Departamento Antinarcóticos realizaron el análisis de campo y el pesaje de la droga, que arrojó un total de 531 kilogramos de marihuana.

De acuerdo con los intervinientes, la carga tendría como destino final la ciudad de Curitiba, estado de Paraná, Brasil.