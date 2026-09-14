Marihuana incautada en Paso Bravo llegaría a 30 toneladas

La causa por narcotráfico se inició el viernes último (11 de setiembre), cuando militares del Comando de Operaciones de Defensa Interna (CODI) se desplegaron en un sector del Parque Nacional Paso Bravo, que consta de 100.000 hectáreas, específicamente en las coordenadas 22° 32′ 04″ S, 57° 11′ 21″ W, a 33 kilómetros en línea recta de la ciudad de Sargento José Félix López (Puentesiño), en el departamento de Concepción.

Esa región del país, en teoría protegida por el Estado, es en realidad desde hace años una de las principales bases de operaciones de narcotraficantes.

Durante la incursión, que se extendió hasta el sábado y domingo, los uniformados detectaron 23 caletas (depósitos subterráneos), dentro de las cuales estaban enterradas unas 30 toneladas de marihuana prensada, aunque el peso exacto es el que debe ser determinado entre hoy lunes o mañana martes, en la base del CODI, en el distrito de Arroyito, siempre en el departamento de Concepción.

El caso es supervisado por el fiscal de Concepción, Pablo René de Jesús Zárate González.

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Este gran cargamento hallado en el Parque Nacional Paso Bravo estaba distribuido a solo 600 metros de una pista de aterrizaje clandestina de 1.000 metros de longitud que hasta hace poco era usada para la descarga de cocaína traída de Bolivia, en las coordenadas 22° 32′ 07″ S, 57° 11′ 55″ W.

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En nuestro país, el cargamento récord de marihuana prensada incautado es de 88 toneladas, en la operación Umbral de la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad), que se ejecutó el 2 de diciembre de 2025 en el municipio de Saltos del Guairá, departamento de Canindeyú.

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Parque Nacional Paso Bravo, base de narcotraficantes

El citado parque, que abarca los municipios de Puentesiño, San Carlos del Apa y San Lázaro, en los últimos años se convirtió en una verdadera base de operaciones de narcotraficantes.

Por ejemplo, el 6 de febrero pasado, una narcoavioneta boliviana aterrizó en el parque nacional Paso Bravo probablemente para alzar un cargamento de cocaína y recargar combustible y luego fue perseguida por un Tucano y un Super Tucano de la Fuerza Aérea Paraguaya (FAP) hasta la zona de Capitán Bado, departamento de Amambay.

Sin embargo, esa nave irregular logró salir de nuevo de nuestro espacio aéreo, ya que los aviones de combate de la FAP no tenían autorización para disparar.

Antes de eso, el 24 de enero de este año, una avioneta boliviana que probablemente traía cocaína se estrelló en una antigua pista de aterrizaje clandestina en el Parque Nacional Paso Bravo, en las coordenadas 22° 28’ 03” S, 57° 18’ 45” W, a 14.000 metros de las caletas encontradas ahora con marihuana.

Ese caso dejó un fallecido, Édgar Espinoza Cuevas, de 29 años, quien pereció en Asunción, en el Centro Nacional de Quemaduras y Cirugías Reconstructivas “Dr. Arnaldo Bendlin”, adonde fue traído tras ser rescatado de la escena del accidente aéreo.

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Prácticamente cada mes, la Policía o el CODI suelen localizar y/o destruir plantaciones, campamentos y pistas de marihuaneros en el parque.

Un caso muy recordado también en el Parque Nacional Paso Bravo data del 14 de junio de 224, cuando dos avionetas con bandera boliviana cargadas con 876 kilos de cocaína fueron incautadas en una de las cabeceras de una pista clandestina.