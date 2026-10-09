Unas 80 personas están en albergues por la crecida del río Paraná en Ciudad del Este

Las familias reciben asistencia en el marco de un operativo interinstitucional encabezado por la Itaipú Binacional, la Municipalidad y la Cruz Roja Paraguaya.

Los trabajos de evacuación ante la crecida del agua comenzaron ayer, ante el riesgo de que el agua alcance una veintena de viviendas de las zonas bajas.

Asistencia para los afectados

A través de su Asesoría de Responsabilidad Social, Itaipú puso en marcha un plan de contingencia que incluye avisos preventivos, monitoreo hidrológico y despeje de los sectores expuestos a la inundación.

Hernán Idoyaga, representante de la entidad, explicó que los equipos contactaron directamente a los moradores para informarles sobre la situación y recomendar el retiro de sus pertenencias.

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Los afectados se trasladaron a refugios habilitados en sectores altos o alojarse temporalmente en casas de familiares y allegados. Para quienes necesiten permanecer en los albergues, se prevé la provisión de carpas, alimentación, agua potable, colchones, chapas y kits de víveres.

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En paralelo, funcionarios de Desarrollo Social y de la Consejería Municipal por los Derechos del Niño, Niña y Adolescente (CODENI) realizan un relevamiento de las familias damnificadas y de aquellas que podrían verse afectadas, a fin de identificar sus necesidades y coordinar la ayuda correspondiente.

El principal punto de asistencia está ubicado en la cancha de Lenteros Unidos, en el barrio San Rafael.

Monitorean el nivel del río Paraná

Técnicos de Itaipú continúan con el seguimiento de los niveles del río Paraná y realizan verificaciones en terreno. También se contempla la instalación de reglas limnimétricas para que los pobladores puedan conocer la altura del agua y evaluar el riesgo en sus respectivas zonas.

De acuerdo con el boletín hidrológico proporcionado, para este viernes se manejan registros de 109,44 metros como mínima y máxima de 109,78 metros.

Las cotas de referencia para el inicio de inundaciones en distintos puntos de San Rafael, tomando como referencia el nivel en el Puente de la Amistad, son de 108,40 metros en el puente peatonal, 112,30 metros en la calle de concreto, 116 metros en el Club Lenteros Unidos y 121,60 metros en el acceso a la escuela San Rafael.

En Presidente Franco, el punto de referencia señalado es el Puerto de las Tres Fronteras, con una cota de 122,20 metros.