CDE: Brindan asistencia a mascotas afectadas por las inundaciones

Funcionarios de la Clínica Veterinaria Municipal de Ciudad del Este brindaron asistencia a varios gatos y perros que quedaron en situación de vulnerabilidad a raíz de las inundaciones. Además, distribuyeron raciones de alimentos a los propietarios de animales de la zona y realizaron recorridos por las viviendas afectadas para atender las necesidades de los animales.

Desde la institución instan a los propietarios a no abandonar a sus mascotas ante la emergencia y a buscar lugares seguros donde puedan permanecer mientras persista la inundación.

Colecta de raciones

Desde la Clínica Veterinaria Municipal solicitaron la colaboración de la ciudadanía mediante donaciones de raciones para perros y gatos, mantas y medicamentos veterinarios.

Los aportes se reciben en la sede de la Clínica Veterinaria Municipal, ubicada en el Km 4 de Ciudad del Este. Asimismo, habilitaron el número 0983 713 373 para coordinar la entrega de las donaciones.

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La iniciativa busca brindar apoyo a las familias que atraviesan las consecuencias de las inundaciones y garantizar, en la medida de lo posible, la protección y el bienestar de las mascotas que también sufren los efectos de la emergencia.