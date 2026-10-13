ABC en el Este
13 de octubre de 2026 - 15:17

CDE: Brindan asistencia a mascotas afectadas por las inundaciones

Dos perros marrones claros observan un plato de comida sostenido por una mano en un ambiente exterior.
Dos perros reciben alimentación en el barrio San Rafael de Ciudad del Este.

Una comitiva de la Clínica Veterinaria Municipal brinda asistencia a las mascotas afectadas por las inundaciones en Ciudad del Este.

Por ABC Color

Funcionarios de la Clínica Veterinaria Municipal de Ciudad del Este brindaron asistencia a varios gatos y perros que quedaron en situación de vulnerabilidad a raíz de las inundaciones. Además, distribuyeron raciones de alimentos a los propietarios de animales de la zona y realizaron recorridos por las viviendas afectadas para atender las necesidades de los animales.

Joven con camiseta oscura sostiene bolsa de alimento, mientras mujer sonriente con coleta abraza un gato negro y blanco.
Durante el operativo también entregaron raciones a los propietarios de las mascotas.

Desde la institución instan a los propietarios a no abandonar a sus mascotas ante la emergencia y a buscar lugares seguros donde puedan permanecer mientras persista la inundación.

Colecta de raciones

Desde la Clínica Veterinaria Municipal solicitaron la colaboración de la ciudadanía mediante donaciones de raciones para perros y gatos, mantas y medicamentos veterinarios.

Los aportes se reciben en la sede de la Clínica Veterinaria Municipal, ubicada en el Km 4 de Ciudad del Este. Asimismo, habilitaron el número 0983 713 373 para coordinar la entrega de las donaciones.

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La iniciativa busca brindar apoyo a las familias que atraviesan las consecuencias de las inundaciones y garantizar, en la medida de lo posible, la protección y el bienestar de las mascotas que también sufren los efectos de la emergencia.