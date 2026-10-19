Nivel del río Paraná baja poco más de tres metros, pero piden no volver aún a sus casas

El boletín de la División de Estudios Hidrológicos y Energéticos de Itaipú indica que el nivel del río Paraná en la estación hidrométrica del Puente de la Amistad se situaba en 117,94 metros sobre el nivel del mar a las 07:00 de este lunes. Sin embargo, el cauce permanece en niveles de inundaciones.

Considerando que el jueves pasado el cauce alcanzó los 121,24 metros sobre el nivel del mar, el descenso registrado es de 3,3 metros. Sin embargo, la mayoría de las casas permanecen bajo agua en los barrios San Rafael y San Agustín de Ciudad del Este.

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Desde el miércoles se pronostican nuevamente precipitaciones, por lo que no se descarta que las próximas lluvias provoquen nuevos repuntes del río y continúen afectando a las familias que viven en sectores inundables.

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Los registros de la Municipalidad de Ciudad del Este indican que hay 1.230 familias afectadas. Además, 15 ollas populares permanecen activas para garantizar la alimentación de los damnificados. Unas 1.000 personas recibieron atención médica y medicamentos gratuitos, mientras que 300 animales fueron asistidos mediante servicios de atención veterinaria.

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Piden que afectados no regresen aún a sus casas ante pronóstico de lluvias

El director de Desarrollo Social de la Municipalidad de Ciudad del Este, Julio Landaida, explicó que, teniendo en cuenta el pronóstico de lluvias para los próximos días, recomiendan a los afectados que no regresen todavía a sus hogares.

Instan a tomar precauciones a familias afectadas por las inundaciones en Ciudad del Este

“La recomendación es que las familias no retornen aún a sus hogares por precaución y prevención. Que esperen un poco más. Durante ese tiempo, la Municipalidad continuará brindando asistencia”, expresó.

Resaltó que siguen trabajando de manera coordinada con otras instituciones, como la Secretaría de Emergencia Nacional (SEN), Itaipú, los Bomberos Voluntarios, la Tercera División de Infantería y otras entidades, para garantizar el suministro de alimentos y agua a todas las familias afectadas.