Video: motochorros balearon a un turista en la zona primaria de Ciudad del Este

El ataque se registró en la intersección de las avenidas Monseñor Rodríguez y Luis María Argaña, detrás de la oficina de la Policía Turística y a pocos metros de efectivos de la Marina, cerca de la línea internacional.

De acuerdo con las imágenes de circuito cerrado, la víctima caminaba con dirección al Puente de la Amistad cuando fue interceptada por dos delincuentes que se desplazaban en una motocicleta. Uno de ellos se había bajado metros antes y ya caminaba a su lado. Intentó despojarlo de una bolsa, momento en que se inició un breve forcejeo ante la mirada de otros turistas.

En un momento dado, el hombre fue baleado en el muslo derecho. Tras el ataque, fue auxiliado por bomberos voluntarios y trasladado hasta la Aduana brasileña, desde donde fue derivado a un centro asistencial de Foz de Yguazú, donde quedó internado.

Los autores del hecho lograron escapar, pese a que el asalto se produjo en una de las zonas de mayor circulación y presencia policial de Ciudad del Este, a escasos metros del paso fronterizo con Brasil.

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Desde la Comisaría 1.ª informaron que la denuncia no fue formalizada ante la Policía Nacional, por lo que hasta el momento se desconoce la identidad de la víctima.

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El Centro de Monitoreo de la Municipalidad de Ciudad del Este cuenta con 75 cámaras instaladas en las principales calles y avenidas del microcentro.

El asalto fue captado por uno de estos dispositivos y las imágenes ya fueron remitidas a la Policía Nacional y al Ministerio Público para contribuir a la investigación e identificar a los responsables.