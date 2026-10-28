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ABC en el Este
28 de octubre de 2026 - 18:12

Peña recorre zonas inundadas por la crecida del río Paraná y promete mantener la asistencia

Varias lanchas en el río Paraná con personas ondeando una bandera de Paraguay, en un ambiente urbano y natural.
El presidente Santiago Peña y su comitiva realizó un recorrido fluvial en la zona afectada por la crecida del río Paraná. Gentileza/Itaipú

El presidente de la República, Santiago Peña, recorrió esta tarde las zonas inundadas por la crecida del río Paraná en los barrios San Rafael y San Agustín de Ciudad del Este.

Por ABC Color

Tras el recorrido fluvial que realizó este miércoles, el mandatario prometió continuar asistiendo a los damnificados por la crecida del río Paraná en esta capital departamental. La cota del río permanece desde hace varios días por encima de los 117 metros sobre el nivel del mar.

Peña se excusó de hablar con la prensa y pidió que las consultas fueran respondidas por el titular de la Secretaría de Emergencia Nacional (SEN), Arsenio Zárate. Sin embargo, alcanzó a señalar que continuarán brindando asistencia a los afectados.

Muchas familias están pasando momentos difíciles y estamos haciendo todo lo posible por ayudarles”, expresó.

Por su parte, Zárate manifestó que la situación es muy especial y que se necesita la colaboración de todos. Agradeció a los familiares, amigos y vecinos de los afectados por brindarles un hogar temporal a muchas de las personas que tuvieron que abandonar sus viviendas.

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Situación “servirá de experiencia”

Señaló que esta situación también servirá como experiencia para seguir trabajando y coordinando acciones entre las autoridades y la sociedad civil, a fin de asistir de la mejor manera posible a las familias afectadas.

Advirtió que el fenómeno El Niño podría extenderse hasta febrero o marzo, por lo que pidió a los damnificados no apresurarse a regresar a sus viviendas.

“Le pedimos a la población que ha salido de su vivienda que espere hasta el último momento para volver, porque vamos a tener un leve descenso del río, pero posteriormente hay pronósticos de que tendremos nuevamente lluvias intensas en el sector de Brasil y en nuestro territorio”, señaló.

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El aumento del volumen de aguas arriba del embalse de Itaipú podría provocar una nueva crecida y volver a inundar viviendas. Actualmente, varias casas ya quedaron fuera de la zona inundada, mientras que otras permanecen bajo agua en los barrios San Agustín y San Rafael.

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