Cuestionan falta de garantías para el funcionamiento del albergue para mujeres

A través de un comunicado, la Asociación Feminista Kuña Poty advirtió que el centro regional no podrá ofrecer una protección efectiva a las mujeres si no cuenta con suficiente personal, seguridad y presupuesto.

El albergue para Alto Paraná fue inaugurado ayer por el presidente de la República, Santiago Peña; la ministra de la Mujer, Alicia Pomata, y el gobernador de Alto Paraná, César Torres, en Ciudad del Este.

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En el comunicado, la organización señaló que un albergue necesita más que infraestructura, ya que, para cumplir su función de protección, debe contar con un equipo profesional especializado, integrado por psicólogas, trabajadoras sociales y educadoras con formación en perspectiva de género.

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Además, debe disponer de los recursos necesarios para brindar atención integral y acompañamiento a las mujeres que lleguen al refugio.

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“Kuña Poty considera necesario que las autoridades informen qué medidas de seguridad se implementarán y qué recursos humanos y materiales estarán disponibles para responder ante posibles situaciones de riesgo”, refiere el comunicado.

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La organización reconoció que la inauguración del albergue representa un paso importante, pero sostuvo que debe estar acompañada de presupuesto, personal especializado, seguridad, acceso efectivo a la justicia y políticas de prevención sostenidas.

“Desde la Asociación Feminista Kuña Poty exigimos al Estado una respuesta integral, coordinada y con recursos suficientes para garantizar a todas las mujeres una vida libre de violencia. Porque proteger a las mujeres no es solamente ofrecer un refugio: es garantizar condiciones reales para que puedan vivir seguras, ejercer sus derechos y reconstruir sus vidas”, añade el comunicado.

Lo que dicen las autoridades

Por su parte, la viceministra de Protección de los Derechos de las Mujeres, Silvia Blasco, explicó que apuestan por un modelo articulado de atención y protección para las mujeres que se encuentran en situación de violencia.

Detalló que los servicios del Ministerio de la Mujer se integrarán con el trabajo de equipos multidisciplinarios de otras instituciones, conformados por abogadas, psicólogas y trabajadoras sociales.

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Asimismo, afirmó que se contará con resguardo policial las 24 horas y un mecanismo de traslado respaldado por un protocolo de seguridad. “Tenemos ya todo disponible, esto está como para estar activado ahora”, aseguró.

El centro regional tiene una capacidad de 28 camas y también incluye espacios para niños, debido a que muchas mujeres en situación de violencia tienen hijos pequeños que también necesitan resguardo.