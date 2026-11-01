Multiviaducto de Ciudad del Este registra un 70% de avance pese a las lluvias

Los trabajos de construcción ya alcanzaron el 70% de avance físico y la estructura de los viaductos se encuentra concluida, a la espera de las tareas de pavimentación y la colocación de las juntas de dilatación.

Actualmente, avanzan los trabajos en las rampas de acceso a los viaductos norte y sur, así como en los retornos de los lados este y oeste. Entre las intervenciones en curso se destaca la construcción de un muro de contención de tierra armada en la rampa sureste, además de otro muro de contención de hormigón armado en el sector suroeste.

Tape Tuja: este es el avance del viaducto de retorno adjudicado vía PTI

Estas estructuras forman parte de las obras complementarias necesarias para completar los accesos al viaducto.

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Paralelamente, las labores se concentran en los movimientos de suelo y la instalación de sistemas de drenaje en las colectoras noroeste y suroeste, además de los trabajos de preparación de subbase en las colectoras norte (lado Acaray) y sur (lado Monday). En el sector oeste también se ejecuta la primera etapa de pavimentación asfáltica dentro del plan de desvío principal, en la zona del kilómetro 11.

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Asimismo, se realizan obras de drenaje y movimiento de suelo en tramos cercanos al kilómetro 12, además de la construcción de veredas y el empastado en las colectoras.

Pese a que las lluvias constantes registradas en los últimos días retrasaron principalmente las tareas viales en colectoras, retornos, veredas y bicisendas, además de limitar los trabajos de movimiento de suelo, la estructura principal de los viaductos no se vio afectada y ya está concluida.

Para esta semana está prevista la continuidad de los trabajos de drenaje y preparación de base en las colectoras norte y sur del kilómetro 11, así como el movimiento de suelo en las rampas de acceso y los retornos. Estas actividades estarán sujetas a las condiciones climáticas.

Las calles y avenidas vinculadas al plan de desvío del tránsito se encuentran totalmente operativas.

Duplicación de Tape Tuja: conozca las obras del viaducto de retorno y desvíos por trabajos viales

La ejecución de las obras está a cargo del Consorcio Acaray-Tocsa, representado por Ignacio Ortellado Rolón. Se encuentra bajo la supervisión de una mesa técnica integrada por representantes de Itaipú, entidad que financia la construcción, y del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC).

El proyecto busca mejorar la circulación y la conectividad en uno de los principales puntos de acceso y tránsito de Ciudad del Este.