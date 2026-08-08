Duplicación de Tape Tuja: conozca las obras del viaducto de retorno y desvíos por trabajos viales

La duplicación de la ruta D025, avenida General Elizardo Aquino, más conocida como Tape Tuja y denominada Corredor Vial Las Residentas, avanza en diferentes frentes, principalmente con la construcción del futuro viaducto de retorno en la zona del Parque Ñu Guasu, sobre la autopista Silvio Pettirossi.

En este paso a desnivel, el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) informó del inicio del montaje de las vigas longitudinales que sostendrán la futura calzada y permitirán mejorar la conexión entre Asunción y Luque.

Los trabajos comenzaron en los tres primeros vanos ubicados dentro del predio de la Fuerza Aérea. Estas estructuras servirán de soporte a la losa de pavimento por donde circularán los vehículos, mientras que el montaje sobre la autopista Silvio Pettirossi está previsto para el sábado 15 y el domingo 16 de agosto.

En ese fin de semana también se avanzará en los vanos restantes. Una vez completada la instalación de las vigas longitudinales, el cronograma contempla la construcción de las vigas riostras (elementos estructurales horizontales encargados de absorber esfuerzos laterales e impedir desplazamientos en la cimentación), encargadas de unir el conjunto y garantizar la estabilidad y fijación de la superestructura.

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Para esta unión, las armaduras metálicas atravesarán los orificios dispuestos en las vigas longitudinales. Posteriormente, colocarán losetas prefabricadas que funcionarán como fondo de encofrado estructural y permitirán preparar la ejecución de la losa definitiva del viaducto.

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Obra con millonario sobrecosto

La obra es ejecutada por la firma Benito Roggio e Hijos S.A., representada por Óscar Franco, bajo la supervisión del MOPC. Fue adjudicada a través de la Fundación Parque Tecnológico Itaipú Paraguay (FPTI-PY), un mecanismo cuestionado porque sus procesos no están sujetos a la Ley N.º 7021 de Contrataciones Públicas, situación que limita los niveles de control y transparencia que se aplican a las adquisiciones estatales.

La iniciativa, financiada por Itaipú Binacional, había sido adjudicada por G. 133.573 millones, según informó en su momento el MOPC. Sin embargo, la institución comunicó posteriormente que la inversión ya asciende a G. 166.960 millones, que representa un incremento de G. 33.387 millones (US$ 5,6 millones al cambio actual), equivalente a un aumento de aproximadamente 25% respecto al monto inicialmente adjudicado.

Según explicó el MOPC en su momento, el incremento respondió a trabajos incorporados al diseño final del proyecto, principalmente obras hidráulicas, un puente, además de retornos, rotondas e intersecciones.

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El nuevo viaducto eliminará el cruce a nivel existente entre el Corredor Vial Las Residentas y la autopista Silvio Pettirossi, uno de los puntos de mayor circulación vehicular del área metropolitana.

Una vez habilitada, la estructura permitirá que los vehículos se incorporen al Superviaducto y a la ciudad de Asunción mediante un paso a desnivel, sin interferir en el flujo principal de la autopista.

La obra forma parte de la duplicación de la ruta D025, cuya capacidad pasará de dos a cuatro carriles.

Este viaducto busca descongestionar el tránsito, reducir los tiempos de viaje y mejorar la seguridad vial en uno de los principales accesos del Área Metropolitana. También fortalecerá la conectividad logística y aeroportuaria, considerando que Luque alberga al Aeropuerto Internacional Silvio Pettirossi y es una de las ciudades más pobladas del departamento Central.

Desvíos por obras de drenaje

Por otro lado, del 10 al 30 de agosto implementarán desvíos vehiculares sobre la avenida General Elizardo Aquino, en la intersección con Sudamericana, debido a la instalación de galerías celulares de hormigón destinadas a mejorar el drenaje pluvial del Corredor Vial Las Residentas.

Durante la intervención quedará clausurado temporalmente el carril izquierdo de ingreso a Luque por General Elizardo Aquino. Los vehículos serán derivados hacia uno de los carriles centrales, mientras que el otro permanecerá habilitado para quienes accedan desde la avenida Leonismo Luqueño.

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Entretanto, al carril derecho utilizado para la salida de Luque por General Elizardo Aquino, continuará operativo, sin modificaciones en la circulación.

Desde el MOPC explicaron que los trabajos comenzarán con una fase preliminar de dos días, durante la cual inhabilitarán una de las calzadas de ingreso desde Asunción. En ese sector ejecutarán tareas de excavación, colocación de las estructuras de drenaje, relleno del terreno y reposición de la carpeta asfáltica.

La Patrulla Caminera y la Policía Municipal de Tránsito acompañarán las maniobras operativas para ordenar la circulación y orientar a los conductores. Ante la reducción de la capacidad vial, solicitan que se respete la señalización provisional, seguir las indicaciones de los agentes y circular a una velocidad máxima de 20 km/h.

El cronograma estará sujeto a las condiciones climáticas, por lo que podría experimentar ajustes. Para consultas relacionadas con los trabajos o los desvíos se encuentra habilitado el número (0985) 203-381.