Docentes cierran ruta en CDE y exigen garantías sobre fondos jubilatorios depositados en ueno bank

Los manifestantes presentaron un listado de reivindicaciones, entre ellas, transparencia en el manejo de los fondos jubilatorios de la Caja Fiscal, que estaban depositados en el ahora quebrado ueno bank. Además, piden la destitución del ministro de Educación, Luis Ramírez, y celeridad en los procesos de jubilación, entre otras reivindicaciones.

El licenciado Conrado Cardozo, secretario general de la Asociación de Educadores del Este (AEDE), manifestó que una vez más se vieron obligados a salir a las calles, esta vez incorporando a sus reivindicaciones la situación de ueno bank, que afecta a todo el país.

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Detalló que unos 60 millones de dólares de la Caja Fiscal estaban depositados en ueno bank y que exigen garantías y transparencia con relación al manejo de esos fondos.

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“Queremos saber dónde está ese dinero y cómo está, porque nos va a afectar enormemente. Como gremio, tampoco podíamos permanecer indiferentes ante esta situación y teníamos que organizarnos y movilizarnos. Imaginate, vos querés jubilarte y ahora estamos con esa incertidumbre, porque no sabemos si vamos a cobrar ese dinero el día que cumplamos la cantidad mínima de años de servicio”, expresó.

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También recordó que piden la renuncia o destitución del ministro de Educación, Luis Ramírez, pues afirmó que hizo mucho daño al sector docente. “Haciendo un balance general, estuvo más en contra que a favor del sector docente”, sostuvo.

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Mencionó que cientos de docentes que tenían sus títulos en regla fueron incluidos en la nómina de títulos sospechosos, lo que generó perjuicios a educadores con mucha trayectoria, según afirmó.

Los docentes cerraron de forma intermitente ambos carriles de la ruta PY02, aproximadamente a la altura del kilómetro 334, generando largas filas de vehículos y congestionamiento en el tránsito. Afirmaron que esta es la única forma de hacer visible su reclamo y lograr que las autoridades nacionales escuchen su postura respecto a la crisis generada por la quiebra de ueno bank.