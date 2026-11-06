Juicio político a Santiago Peña: FEP convoca a movilización de docentes para el lunes

La Cámara de Senadores inició hoy la segunda etapa de la sesión en la que trata el juicio político a Santiago Peña, presidente de la República renunciante. El mandatario está procesado por el caso de la caída de Ueno Bank, perteneciente al Grupo Vázquez, del que fue accionista.

Peña envió una nota solicitando una prórroga de 72 horas para ejercer su defensa al Senado; sin embargo, varios legisladores quieren tratar hoy la destitución. El Banco Central del Paraguay (BCP) aplicó un procedimiento de resolución a Ueno Bank tras constatarse una insuficiencia en su índice de solvencia por debajo del cincuenta por ciento (50%) del mínimo requerido, lo que generó una paralización de más de 3.000.000 de cuentas.

Ante este escenario, la FEP emitió un comunicado en el que se dirigió a los docentes de todo el país para repudiar enérgicamente estos hechos que pusieron en riesgo el sistema financiero nacional y el derecho a la jubilación de miles de docentes.

“Exigimos la garantía del Estado para los fondos públicos, los fondos previsionales y los aportes jubilatorios de la Caja Fiscal que ahora están en peligro”, denuncian.

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FEP exige destitución de Peña

También exigieron la inmediata destitución de Santiago Peña, a través del juicio político y que sea procesado por la justicia ordinaria, para que este hecho no quede impune, debido a que fueron perjudicados miles de paraguayos con el despojo de su dinero.

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“CONVOCAMOS a todos los compañeros docentes a sumarse a la gran movilización y paro de las actividades académicas y pedagógicas en todo el país, a partir del lunes 9 de noviembre del presente año hasta lograr el objetivo mencionado mas arriba”, concluye el comunicado.