ABC
6 de noviembre de 2026
Ir a ABC en el Este
ABC Noticias
ABC TV de 12:00:00 a 13:59:00
Ver ABC TV
Cardinal Deportivo
ABC Cardinal AM de 11:30 a 13:59
Escuchar ABC AM
A de la Tarde
ABC FM 12:00 a 14:59
Escuchar ABC FM
ABC Noticias
ABC TV de 12:00:00 a 13:59:00
Ver ABC TV
32º
Ahora
ver más
32º
Ahora
HOY
Min
20º
Máx
34º
undefined 2026-11-07
Min
18º
Máx
27º
undefined 2026-11-08
Min
13º
Máx
25º
undefined 2026-11-09
Min
12º
Máx
28º
undefined 2026-11-10
Min
17º
Máx
30º
undefined 2026-11-11
Min
20º
Máx
34º

Ver Pronóstico del Tiempo

Cotizaciones del día
DOLAR
Compra
6.200
Venta
6.720
PESO
Compra
1
Venta
10
REAL
Compra
1.030
Venta
1.230
EURO
Compra
6.500
Venta
7.700

Ver Cotizaciones

Nacionales
06 de noviembre de 2026 - 11:44

Juicio político a Santiago Peña: FEP convoca a movilización de docentes para el lunes

Docentes de la FEP en la plaza Uruguaya. Foto de archivo.
Docentes de la FEP en la plaza Uruguaya. Foto de archivo.Arcenio Acuña Rojas

La Federación de Educadores del Paraguay (FEP) convoca a una movilización para el lunes en apoyo a la destitución y juicio político al presidente de la República renunciante, Santiago Peña, tras el escándalo de la caída de Ueno Bank. La Cámara de Senadores convocó a sesión extraordinaria hoy para definir el pedido de prórroga solicitado por el mandatario y si lo destituye.

Por ABC Color
Agregá ABC a Google como fuente preferida en tus búsquedas.

La Cámara de Senadores inició hoy la segunda etapa de la sesión en la que trata el juicio político a Santiago Peña, presidente de la República renunciante. El mandatario está procesado por el caso de la caída de Ueno Bank, perteneciente al Grupo Vázquez, del que fue accionista.

Peña envió una nota solicitando una prórroga de 72 horas para ejercer su defensa al Senado; sin embargo, varios legisladores quieren tratar hoy la destitución. El Banco Central del Paraguay (BCP) aplicó un procedimiento de resolución a Ueno Bank tras constatarse una insuficiencia en su índice de solvencia por debajo del cincuenta por ciento (50%) del mínimo requerido, lo que generó una paralización de más de 3.000.000 de cuentas.

Ante este escenario, la FEP emitió un comunicado en el que se dirigió a los docentes de todo el país para repudiar enérgicamente estos hechos que pusieron en riesgo el sistema financiero nacional y el derecho a la jubilación de miles de docentes.

Exigimos la garantía del Estado para los fondos públicos, los fondos previsionales y los aportes jubilatorios de la Caja Fiscal que ahora están en peligro”, denuncian.

Lea más: Juicio político a Santiago Peña: “La percepción es que termina hoy”, dice Nakayama

Comunicado escrito de la FEP, fechado el 6 de noviembre de 2026, sobre movilización y defensa de derechos laborales.
La Federación de Educadores del Paraguay convoca para el lunes a una movilización en apoyo al juicio político a Santiago Peña que se trata hoy.

FEP exige destitución de Peña

También exigieron la inmediata destitución de Santiago Peña, a través del juicio político y que sea procesado por la justicia ordinaria, para que este hecho no quede impune, debido a que fueron perjudicados miles de paraguayos con el despojo de su dinero.

“CONVOCAMOS a todos los compañeros docentes a sumarse a la gran movilización y paro de las actividades académicas y pedagógicas en todo el país, a partir del lunes 9 de noviembre del presente año hasta lograr el objetivo mencionado mas arriba”, concluye el comunicado.

Lo
más leído
del día

01
Política
Enrique Riera renuncia al Ministerio del Interior y vuelve al Senado
Ver más
02
Política
Así reaccionan los países de la región ante el juicio político a Santiago Peña
Ver más
03
Economía
Ueno Bank: incautan yate de lujo y avioneta de Miguel Vázquez
Ver más
04
Policiales
Ueno Bank: llegan con grúas por los autos de lujo de Miguel Vázquez
Ver más
05
Nacionales
¿La maldición del Caprice blanco? Los presidentes de Paraguay que no lo usaron y no terminaron su mandato
Ver más

Te puede interesar