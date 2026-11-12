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ABC en el Este
12 de noviembre de 2026 - 10:23

Asalto domiciliario: amenazaron con abusar de una menor si no entregaban dinero

El vehículo robado fue encontrado abandonado, cerca de la vivienda asaltada.
El vehículo robado fue encontrado abandonado, cerca de la vivienda asaltada.

Tres a cuatro delincuentes encapuchados irrumpieron en una vivienda, golpearon al propietario y amenazaron con someter sexualmente a su hija menor de edad para obligarlo a entregar sus pertenencias.

Por ABC Color

El asalto domiciliario ocurrió en la madrugada de este jueves, a las 4:00 aproximadamente, en el barrio San Antonio de Ciudad del Este.

La víctima fue identificada como Jorge Antonio Ramoa Maidana (49), quien fue sorprendido mientras descansaba con su familia. Según la denuncia, los desconocidos ingresaron a la casa por la parte trasera, portando una pistola y con el rostro cubierto.

Una vez dentro, los asaltantes actuaron con mucha violencia para reducir al dueño de casa. Incluso, habrían amenazada que llevarían a la hija menor del hombre a una habitación para someterla sexualmente si no entregaban los objetos de valor.

Ante esa situación, el comerciante terminó entregando aproximadamente 4.000 reales, una suma de dinero en guaraníes que todavía no fue precisada y joyas. Posteriormente, los delincuentes se apoderaron de su automóvil Toyota Premio y escaparon del lugar.

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Ramoa Maidana manifestó que tenía previsto viajar este jueves al Brasil para adquirir mercaderías para su local comercial, por lo que contaba con dinero en moneda brasileña. El afectado se dedica a la venta de ropas y también cuenta con una casa de empeños.

Tras la denuncia, agentes de la Comisaría jurisdiccional realizaron un rastrillaje y lograron localizar el automóvil alrededor de las 05:00, abandonado en la vía pública del barrio San Agustín, en la zona alta de Ciudad del Este.

Posteriormente, el comerciante recibió asistencia médica debido a los golpes que sufrió en la cabeza.

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