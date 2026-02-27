Senador plantea que sector productivo e Itaipú financien déficit de la Caja Fiscal

Las Fuerzas Públicas presentaron ayer su proyecto de modificación de la Reforma de la Caja de Jubilaciones del Sector Público, conocida como Caja Fiscal, en la Cámara de Senadores. La iniciativa fue ingresada oficialmente por el senador Carlos Núñez, en paralelo al proyecto impulsado por el Poder Ejecutivo.

El planteamiento introduce cambios en varios artículos, entre ellos el 18, relacionado con el blindaje de beneficios por actos de servicio.

Uno de los puntos centrales es que no se deroguen artículos de la Ley N.º 7280/2024, que reformó la Policía Nacional. El objetivo, según explicaron, es garantizar la protección de beneficios para pensionados y herederos en casos de fallecimiento en actos de servicio, enfrentamientos, incapacidad o accidentes derivados del cumplimiento del deber.

Nueva escala de jubilación y más años de servicio

En cuanto a la tasa de sustitución, proponen una escala que va del 50% al 100%. La tabla comparativa establece que el personal activo que cumpla 35 años de servicio y 55 años de edad acceda al 100% de la jubilación.

Para la jubilación extraordinaria, plantean que sea posible desde los 20 años de aporte, con el 50% del haber jubilatorio.

Asimismo, el senador propuso ampliar los años de servicio y la edad para el retiro. “La propuesta que había presentado es para que el Policía que está aportando 16% pueda aportar 19%, un 3% más. También los docentes y los retirados podemos seguir aportando, por más que tengamos derecho adquirido. Y que el Estado pueda aportar un 5% a 10%”, dijo Núñez.

“Yo creo que a 5, 10 a 20 años se va a terminar este pequeño déficit que tenemos en la caja de jubilaciones. Mi propuesta es que vayan a 35 años los años de servicio y se jubilen a los 58 años”, añadió.

Impuesto al agro y aporte de Itaipú

En un primer momento, Núñez señaló que no se debería recurrir al aumento de impuestos para sostener la Caja Fiscal. Sin embargo, luego planteó que podría analizarse un incremento impositivo para el sector productivo, como, por ejemplo, para la soja, el arroz o el tabaco.

“Si aumenta un 1%, muy poco va a ser para mí, no le afectará a los productores. (...) Y que Itaipú ponga también un poquito porque se mal utilizan los recursos”, mencionó.

Sostuvo que un ajuste del 1% no tendría un impacto significativo en los productores, pero podría contribuir a reducir el déficit.

El senador también consideró que la llamada jubilación VIP de los legisladores debe ser eliminada, aunque reconoció que su impacto sería limitado frente al déficit millonario que arrastra la Caja Fiscal.