Las irregularidades fueron detectadas en la adjudicación y ejecución de obras de infraestructura en escuelas de esta ciudad. Los datos corresponden a un monitoreo realizado en 25 instituciones educativas.

Tras recabar información en las escuelas, los responsables de la organización contrastaron los hallazgos con datos oficiales de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP) y con las respuestas de la Municipalidad a sus pedidos de acceso a la información pública.

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Entre las irregularidades detectadas, seis de las diez escuelas con mayores necesidades de sanitarios no recibieron ninguna intervención en sus baños durante 2026. Además, diez obras adjudicadas en 2025 superaron sus respectivos plazos contractuales y siguen en construcción.

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En cuanto a las obras de cocinas, dos empresas no entregaron ninguna de las nueve construcciones que tenían a su cargo y ya cobraron G. 958 millones de recursos propios municipales. Además, ocho obras entregadas hace menos de un año presentan defectos.

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“Elian Construcciones no entregó ninguna de sus seis cocinas y cobró el 43,6% de su contrato. JEM Construcciones no entregó ninguna de sus tres y cobró el 41,3%. Parte de esos pagos se hizo después de vencido el plazo; el último, en octubre”, detalla el informe.

Asimismo, Reacción señala que se detectaron defectos en ocho obras entregadas este año, principalmente en la pintura y los revoques.

Por otra parte, la organización señala que los recursos destinados a infraestructura escolar no alcanzan para cubrir todas las necesidades, por lo que considera que la prioridad debe estar en las instituciones que más lo necesitan.

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En 2025, la Municipalidad destinó G. 1.560 millones del Fondo Nacional de Alimentación Escolar (FONAE) a aulas de robótica en tres instituciones educativas. Según el informe, ese monto habría alcanzado para atender los baños de las seis escuelas que actualmente siguen sin recibir obras.

“No podemos hablar de innovación para unas pocas escuelas mientras hay niños sin un baño digno. Esos recursos debían llegar primero a las escuelas que más los necesitan”, afirmó Sofía Pozzo, codirectora ejecutiva de Reacción Paraguay.

El pedido de Reacción a los concejales

Los responsables de Reacción presentaron el informe ante los concejales municipales y solicitaron que se aseguren los recursos necesarios para mejorar los sanitarios de las seis escuelas que no recibieron ninguna intervención.

Para ello, plantearon incluir una partida en el presupuesto municipal de 2027 o, si este ya fue sancionado, solicitar a la Intendencia una ampliación o reprogramación presupuestaria con ese fin. También pidieron que se requiera un cronograma de ejecución con fechas definidas.

Además, solicitaron que los llamados a licitación financiados con recursos del FONAE o fondos propios sigan el listado de priorización del Ministerio de Educación y Ciencias (MEC), tanto para aulas como para sanitarios.

Asimismo, plantearon que la Municipalidad justifique por escrito cada obra destinada a una institución que no figure entre los primeros puestos de ese listado.

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Igualmente, pidieron a la Junta Municipal que designe una comisión responsable del seguimiento de cada punto, establezca un plazo de respuesta y comunique los resultados a la organización y a las comunidades educativas involucradas.

Los concejales aprobaron que los pedidos queden asentados en acta para su remisión a la comisión asesora.