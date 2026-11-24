Los pobladores de la colonia Pengo San Miguel pasan todo tipo de penurias para entrar y salir de la zona, debido a que deben cruzar el río Monday, que divide los citados distritos, y la única balsa disponible se encuentra en reparación.

Desde hace varios años, los habitantes de la zona solicitan la construcción de un puente sobre el citado río, a fin de reemplazar definitivamente la añeja y peligrosa balsa, que sufre constantes averías.

Balsa del río Monday deberá aguantar tres años más, aunque urge arreglo

En esta ocasión, los daños estructurales de la embarcación ya eran insostenibles, por lo que requería una reparación completa. El mal estado de la estructura hacía que se llenara de agua durante los cruces, por lo que debía ser desaguada dos o tres veces al día para evitar que se hundiera.

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Debido a las sucesivas reparaciones, la embarcación presenta soldaduras frágiles y depende de cables de acero que, en varias oportunidades, se han soltado durante la travesía, dejando a los pasajeros a la deriva.

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Tras varias gestiones y actividades, el gobernador de Alto Paraná, César Torres (ANR), asumió el compromiso de financiar la reparación. El costo es de unos G. 45 millones.

Debido a la avería, la balsa quedó a la deriva y terminó anclada a varios kilómetros de la zona. El fin de semana pasado, la embarcación fue rescatada y posteriormente trasladada para su reparación, cuyos trabajos tardarían entre 20 y 30 días.

La reparación incluirá tanto la parte superior de la cubierta como la estructura inferior, además de las rampas y los molinetes.

Mientras tanto, los pobladores se ingenian para cruzar el río en canoas de madera. A pesar del peligro que representa esta alternativa, es el único medio que tienen para entrar y salir de la zona por razones laborales y de estudio.

Este cruce se encuentra a unos 11 kilómetros de la ruta PY02, en un trayecto que, en su mayor parte, es de camino de tierra. La necesidad de construir el puente ya había sido declarada de emergencia por la Junta Departamental de Alto Paraná.

La falta del puente afecta a unas 400 familias, entre ellas adultos mayores que deben salir periódicamente en busca de atención médica, estudiantes y pobladores en general.

<b>Proyecto del puente</b>

Para la construcción del puente, el Poder Ejecutivo ya aprobó una ley que autoriza un préstamo de US$ 75 millones del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), gestionado por el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC), para obras de mejoramiento de caminos rurales.

Entre las obras prioritarias se incluye la construcción de un puente sobre el río Monday para eliminar el cruce en balsa entre Minga Guazú y Los Cedrales.

Pobladores de Los Cedrales claman por un puente mientras arriesgan sus vidas en una balsa

Según los datos proporcionados por las autoridades comunales a los pobladores, el MOPC podría iniciar el proceso de licitación en diciembre próximo.

Se estima que la construcción propiamente dicha tendría un plazo mínimo de 18 meses. Es decir, los pobladores de Pengo San Miguel seguirán dependiendo de la balsa o de las canoas durante al menos tres años.