El procedimiento se registró alrededor de las 05:40 de este martes, tras activarse la alarma del sistema de seguridad del cajero.

Agentes del Puesto Policial Nº 11 de Ciudad del Este acudieron al sitio tras ser alertados a través del sistema 911 y encontraron daños en la estructura metálica del cajero.

Durante la inspección, los uniformados localizaron al sospechoso en la parte trasera del cajero automático. El hombre tenía en su poder un destornillador que presuntamente habría utilizado para manipular la máquina.

Se trata de Richard Ramón Cáceres Alegre (50), quien registra antecedentes por violencia familiar, en 2021; robo con resultado de muerte o lesión, en 2025; y robo y lesión grave, en 2017.

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En el lugar también fueron convocados agentes del Departamento de Delitos Económicos y Financieros y de Criminalística para realizar el trabajo de campo.

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Posteriormente, el soporte técnico del cajero automático fue retirado por el representante de seguridad electrónica del banco. El dispositivo quedó temporalmente fuera de servicio, considerando que la estación de servicios donde está instalado está en reforma.

El caso fue comunicado al agente fiscal de turno de la Unidad Penal, Elvio Aguilera, quien dispuso la detención del sospechoso.

No es la primera vez

El 3 de diciembre de 2025, dos hombres ya habían intentado manipular el mismo cajero, al ocasionar daños en su estructura. En aquella ocasión, los sospechosos lograron escapar antes de la llegada de la Policía.