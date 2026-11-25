El párroco Darío Britos explicó que, inicialmente, se manejaba la posibilidad de inaugurar las obras para el aniversario de Ciudad del Este y el día de San Blas, pero las lluvias terminaron afectando el ritmo de ejecución de los trabajos.

El presbítero Britos aclaró que el cambio de director de Itaipú no afectó la obra, considerando que el contrato fue firmado antes, pero que las condiciones climáticas adversas dificultan el avance de algunas tareas, principalmente las relacionadas con albañilería. Se estima que la restauración finalizaría en abril o mayo.

Actualmente, las celebraciones eucarísticas se realizan en el salón parroquial, que resulta chico para albergar a la cantidad de fieles. En ese mismo espacio se desarrollaría el novenario, mientras que el tradicional festival, que habitualmente se lleva a cabo en la explanada, el próximo año sería en menor escala.

Obras tras el incendio

La restauración comenzó el 11 de septiembre, siete meses después del incendio que afectó gravemente el techo del templo el 9 de febrero de este año. El proyecto fue adjudicado al Consorcio San Blas, integrado por las empresas Tocsa e Implenia, y financiado por Itaipú Binacional, con una inversión aproximada de G. 19.000 millones.

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Los trabajos contemplan la reparación de la estructura dañada, la reconstrucción del techo y otras mejoras en el templo, que quedó seriamente afectado por el fuego originado a raíz de un cortocircuito en el sector de equipos de audio.

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El incendio

Un gran incendio originado a causa de un cortocircuito en el sector de equipos de audio había afectado a la Catedral San Blas el pasado 9 de febrero. El techo del emblemático templo fue totalmente afectado por el fuego, que dañó las vigas de madera, el cielorraso, además de las paredes.

Las llamas se iniciaron en la parte frontal del techo, se propagaron hasta la parte posterior y afectaron principalmente la estructura superior del templo.

Actualmente, las misas se celebran en el salón parroquial, un espacio reducido que no reúne las condiciones adecuadas para la cantidad de fieles. Además, la parroquia atraviesa importantes dificultades económicas, ya que no logra cubrir ni la mitad de sus gastos.