Itaipú Binacional estima que el nivel del río Paraná podría alcanzar los 113 metros antes del sábado 28 de noviembre, luego de mantenerse estable durante las últimas semanas en 109 y 110 metros. El nivel máximo registrado este año fue de 121 metros, a mediados de octubre.

Según el informe de la Comisión Especial de Crecidas, la nueva proyección obligó a modificar las previsiones anteriores y adoptar medidas operativas para moderar el crecimiento del río. Entre ellas, ayer se cerró el vertedero de la Central Hidroeléctrica de Itaipú, desde las 18:00 hasta la mañana de este jueves.

Uno de los factores que genera mayor preocupación es el caudal del río Yguazú, que desemboca en el río Paraná aguas abajo de la represa. Actualmente, transporta unos 9.210.000 litros de agua por segundo, más de cinco veces por encima de los valores habituales para esta época del año.

Este importante volumen de agua puede dificultar el desplazamiento natural del Paraná en el punto de confluencia de ambos cauces, lo que provocaría el efecto de remanso, que contribuye al aumento del nivel del río Paraná.

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Ante esta situación, los técnicos de Itaipú mantienen un monitoreo permanente de las condiciones meteorológicas.

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Regreso progresivo a casa

Las familias afectadas por las inundaciones comenzaron a regresar progresivamente a sus viviendas en distintos sectores de Ciudad del Este y Presidente Franco.

Desde la semana pasada, la Administración Nacional de Electricidad (ANDE) restableció el suministro eléctrico en los barrios San Rafael y San Agustín de Ciudad del Este, lo que permitió a los pobladores retornar a sus casas. Sin embargo, algunas familias optaron por permanecer en viviendas alquiladas o de parientes, debido a las condiciones insalubres que dejaron las inundaciones.

En varios sectores persiste una importante acumulación de basura y olores desagradables que dificultan la recuperación de la normalidad.

Permanecieron en un refugio durante un mes

En Presidente Franco, unas 17 familias que permanecían refugiadas en el tinglado de la parroquia Virgen de Fátima también regresaron a sus viviendas el pasado martes, después de permanecer en el lugar desde el 12 de octubre.

Durante ese periodo, los feligreses de la comunidad se encargaron de proporcionarles desayuno, almuerzo y cena. En una primera etapa, la Secretaría de Emergencia Nacional (SEN) había entregado 20 cestas básicas, pero posteriormente la asistencia del Estado dejó de llegar, por lo que los feligreses se encargaron de sostenerse mediante donaciones.

Niveles de referencia en las zonas afectadas por la crecida del río Paraná

Las cotas de inundación en los diferentes sectores del río Paraná se establecen tomando como referencia las mediciones de la estación ubicada en el Puente Internacional de la Amistad. En el barrio San Rafael de Ciudad del Este, los niveles de referencia son los siguientes: