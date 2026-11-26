El atraco ocurrió en el barrio San Rafael de Ciudad del Este y derivó en la captura de Eligio Rodrigo Torres Villalba (19), sindicado como la persona que buscó a la víctima en la zona céntrica.

De acuerdo con la denuncia, el ciudadano argentino había acordado encontrarse con el sospechoso cerca de un shopping, aproximadamente a las 18:30 de ayer. El joven llegó en una motocicleta negra y lo alzó.

El hombre también relató que, al percatarse de que se alejaban del centro, intentó bajarse de la motocicleta, pero el supuesto autor lo amenazó con un cuchillo y lo llevó hasta un callejón, donde lo aguardaban otros cinco delincuentes.

El turista manifestó que fue derribado al suelo por los delincuentes y despojado de 600 dólares, un celular iPhone 18 Pro Max de 256 GB, documentos personales argentinos, una licencia de conducir y un collar de coral blanco.

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Identificó al supuesto autor

Tras el hecho, el turista se encontró con agentes policiales que realizaban patrullas preventivas y denunció lo sucedido. Posteriormente, mediante fotografías exhibidas por la Policía, logró identificar a uno de los supuestos autores.

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Los uniformados se trasladaron posteriormente hasta la vivienda del sospechoso. Al percatarse de la presencia policial, el joven habría intentado escapar por uno de los pasillos, pero fue alcanzado y aprehendido.

Durante el procedimiento, los agentes encontraron en su poder un cuchillo con mango blanco, presumiblemente utilizado durante el asalto. Asimismo, a pocos metros del lugar recuperaron los documentos personales y el collar de coral blanco de la víctima.