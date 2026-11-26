La investigación del megaasalto está a cargo de los fiscales Rocío Celeste González, María del Carmen Meza y Érico Ávalos, quienes solicitaron ante la Cámara de Apelaciones una prórroga extraordinaria de seis meses para concluir la investigación del asalto con explosivos perpetrado contra entidades bancarias de Santa Rita, en junio de este año.

La causa involucra a siete procesados por varios hechos punibles, entre ellos robo agravado, toma de rehenes, hurto agravado en banda y asociación criminal. Los representantes del Ministerio Público argumentaron que aún quedan diligencias investigativas pendientes para esclarecer el caso e individualizar a todos los responsables.

Megaataque con explosivos en Santa Rita: más de 20 asaltantes golpean tres bancos y una casa de cambios

Según los antecedentes, el atraco ocurrió en la madrugada del 16 de junio de 2026, en la zona céntrica de Santa Rita. Alrededor de 20 hombres encapuchados y fuertemente armados atacaron las sedes de los bancos Familiar, GNB y Ueno Bank, además de una casa de cambios.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Durante el asalto, los desconocidos redujeron a efectivos policiales y guardias de seguridad, y tomaron como rehenes a tres personas. También utilizaron explosivos para intentar acceder a las bóvedas y sustraer dinero.

Seguí el canal de

ABC en el Este en WhatsApp

Se llevaron millonario monto de dinero

Los asaltantes lograron llevarse millonarias sumas de dinero de las entidades Familiar y GNB, mientras que en Ueno Bank y en la casa de cambios no consiguieron concretar el robo.

Las explosiones causaron importantes daños en las estructuras de los locales afectados. Para facilitar la huida, los integrantes del grupo incendiaron dos vehículos sobre la ruta PY06 y esparcieron clavos miguelitos para obstaculizar la llegada de refuerzos policiales.

Además, los investigadores encontraron y desactivaron un artefacto explosivo en las inmediaciones del banco GNB.

Las investigaciones permitieron identificar a los presuntos integrantes del grupo mediante el análisis de imágenes de circuito cerrado, características físicas, formas de caminar y registros de voz. Estos elementos fueron fundamentales para individualizar a los sospechosos y vincularlos con el violento atraco. Las autoridades continúan con las diligencias para localizar a los demás involucrados y completar el esclarecimiento del caso.

Megaasalto en Santa Rita: explosivos fueron adquiridos a través de Digemabel

Los representantes del Ministerio Público señalaron que la complejidad de la causa y la cantidad de involucrados justifican la ampliación del plazo de investigación. Entre las diligencias pendientes mencionaron la recepción de declaraciones testificales y los informes de empresas telefónicas sobre titulares de líneas, comunicaciones, ubicación de antenas y tráfico de datos.

Asimismo, resta concluir el análisis de la información extraída de los celulares incautados, cuyos resultados permitirán establecer posibles vínculos entre los investigados y avanzar en la presentación de los requerimientos conclusivos.

En la causa se encuentran imputados 12 presuntos involucrados, de los cuales siete permanecen recluidos. Los demás están prófugos y fueron declarados en rebeldía.