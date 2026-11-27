La incautación de la droga se produjo durante un procedimiento de rutina realizado ayer, al retener un vehículo con chapa paraguaya. El operativo estuvo a cargo de agentes de la Receita Federal, con apoyo de la Fuerza Nacional.

Durante la inspección, los funcionarios encontraron en el maletero una gran cantidad de paquetes que contenían una sustancia con características similares a la marihuana.

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Al percatarse de que sería sometido a una inspección, el conductor, de nacionalidad paraguaya, intentó escapar, pero fue rápidamente reducido por los equipos que participaban del operativo.

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Tras el procedimiento, el vehículo, la carga ilícita y el conductor fueron trasladados a la sede de la Policía Federal en Foz de Iguazú para los trámites legales correspondientes.

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La intervención forma parte de las tareas permanentes de vigilancia y represión aduanera que realiza la Receita Federal en la zona fronteriza.

Los operativos se enfocan principalmente en la lucha contra el tráfico de drogas, el contrabando, la evasión fiscal y otros delitos transfronterizos. Estas acciones buscan contribuir a la protección de la sociedad y al fortalecimiento de la seguridad en las fronteras brasileñas.