Mitos y verdades: El ayuno intermitente no es una dieta, pero bien programado tiene beneficios

Desde su experiencia, la licenciada en nutrición, Betharram Scarone, la programación del ayuno es clave. “Tampoco realizo ayuno todos los días, intento que sea 3 a 4 días a la semana para que mi cuerpo no se acostumbre. Y si un día me levanto y quiero desayunar, pues desayuno, ya no me castigo con nada, creo que todos deberíamos probar y fijarnos cómo reacciona nuestro cuerpo (siempre en manos de un o una nutricionista y sin sufrir de alguna enfermedad de base que afecte)” dijo.

Beneficios de practicar ayuno intermitente

- Ayuda a regular la glucemia, los triglicéridos y el colesterol.

- Mejora síntomas de patologías como la diabetes tipo 2, así como también ayuda a la regeneración celular.

- Contribuye a mejorar la función mitocondrial y genera mayor flexibilidad metabólica y energética.

- Se utiliza como herramienta para la pérdida de peso .

- A largo plazo ayuda a regular el apetito, también produce modificaciones y mejoras en patologías como resistencia a la insulina.

- Disminuye procesos oxidativos e inflamación celular.

Mitos y verdades

Mito

- “El ayuno hace que pases hambre”: Esto puede ocurrir en las primeras veces porque no tenemos la costumbre de ayunar durante unas horas. Es lógico que aparezca hambre los primeros días que arranquemos con este estilo de vida, luego del acostumbramiento ya existe hasta un mejor manejo sobre él hambre y la ansiedad.

Verdad

- “No te hace perder masa muscular”: El cuerpo recurre a las reservas de glucosa y cuando éstas se agotan, comienza a usar las reservas de grasas y por último proteínas, para mantenerse activo; pero esto no pasa solo cuando practicas el ayuno. Dejar de comer por unas horas no te va a hacer perder masa muscular. Lo importante es tener una adecuada ingesta de proteínas en las horas de alimentación.

Mito

- “Ayuda a bajar más rápido”: No necesariamente. Si bien tener un periodo sin consumir alimentos podría bajar la cantidad de calorías y así contribuir a perder peso, depende netamente de que haya un déficit calórico (ingerir menos calorías de las que gastas en el día). Lo que ayuda es a manejar mejor los horarios de las comidas, y a “flexibilizar” el metabolismo. Es muy importante recibir los nutrientes adecuados cuando estás planeando practicar el ayuno.

Verdad

- Produce mareos y agotamiento: Puede ser que al inicio sí. Como todo, el ayuno requiere un periodo de adaptación. Mientras más veces ayunes, más tiempo vas a poder pasar sin ingerir alimentos. Se puede empezar de forma progresiva, con ayunando 12/12 y luego ir hacia el 16/8 que es el más popular.

“Es importante que estemos bien hidratados. Esto ayuda a reducir los síntomas de agotamiento. También podemos optar por algún suplemento electrolítico que aporte sodio, magnesio y potasio. Otro factor que influye en una aparente falta de energía puede ser el tipo de actividad física que se realiza. En casos de ejercicios de resistencia, el rendimiento puede bajar, pero cuando se trata de rutinas de fuerza, el ayuno incluso podría ayuda a un mejor desempeño” agregó la licenciada.