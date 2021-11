Bronceado saludable sin dañar la piel

“El color bronceado realmente da mucha vitalidad, es un aspecto bonito en el rostro y en el cuerpo, pero para que sea así tenemos que cuidar debidamente la piel, la higiene es muy importante y siempre el habito de exfoliar la piel del rostro y ahora también el cuerpo”, señala la cosmiatra Blanca Dávalos.

Y nos comenta que hay exfoliadores naturales que vienen con partículas naturales o de frutas, como están también los exfoliadores que vienen con partículas esféricas y acrílicas, el indicado es aquel que nos limpia realmente y no nos agrede la piel. “Tiene que ver mucho la forma que nos vayamos pasando, tiene que ser suavemente ir limpiando la piel”.

Blanca dice que la exfoliación preferentemente debe estar un poco alejada del día de la exposición solar porque la exfoliación siempre deja la piel ligeramente sensible, no seria lo indicado exponerse al sol cuando la piel esta sensible.

¿Qué se debe utilizar para adquirir ese lindo bronceado?

Existen ayudantes que son las capsulas de zanahorias y de remolacha, capsulas naturales, que se pueden obtener ya sea en la Botica o en las farmacias, que estimula la melanina y logramos un bronceado mas rápido y sobre todo en aquellas personas que tienen la piel muy blanca, eso seria en forma sistémica. Ahora de manera atópica tenemos que utilizar el bronceador indicado según el tipo de piel, según el color de piel y uno indicado para rostro y otro indicado para cuerpo, vienen diferenciados. La piel morena ya tiene una buena defensa ante el sol y podría utilizar un bronceador protección 8 o 10, no precisa de tan alta protección.

¿Cómo cuidar la piel del rostro del sol?

La piel del rostro siempre tenemos que tener en cuenta que es la piel mas suave mas fina. Las personas de piel morena pueden utilizar bronceador de protección 8 o 10, cuando que las personas de piel blanca o de piel intermedia siempre es bueno utilizar lo indicado para ese tipo de piel. Estamos hablando de protección 10, 15 o 20, tanto sea en cuerpo como en rostro, o inclusive en rostro ya optar directamente por el bloqueador. Un producto es bloqueador a partir del coeficiente de protección 30 en adelante.

El bronceador hay que aplicarse cada dos horas, cuando se está en exposición solar, porque el bronceador se va perdiendo por eso es que hay que volver a retocarlo.

Hay que tener en cuenta el biotipo de piel

“Hay que tener en cuenta el biotipo de piel para comprar un bronceador o un bloqueador. Cuando tenemos una piel con tendencia a ser seborreica o grasa, tenemos que buscar los bronceadores y bloqueadores libres de aceite que ya tenemos en el mercado. Cuando queremos tener un lindo bronceado, bien uniforme, y que la piel se muestre brillosa reflejando salud, hay que cuidarla y usar los productos adecuados pensando en los posibles problemas que pueden ir apareciendo en el futuro” señala la cosmiatra.

Problemas comunes en la piel

Afirma que lograr un bronceado perfecto cuesta mucho. “Si no hacemos los debidos pasos, la piel se enrojece, como se dice comúnmente ‘me quemé' la piel. Pueden aparecer ampollas, inclusive quemaduras, de un grado bastante elevado, por eso tenemos que tener el cuidado de utilizar los productos indicados y también pensando en los futuros inconvenientes y problemas que puede haber de piel. Hablamos desde las máculas, lentigos, queratosis, diferentes tipos de problemas e inclusive ya lo más grave que sería un cáncer de piel”, indicó.

“Yo siempre comparo el buen estado o la buena salud de una piel con una manzana brillosa, la manzana cuando está brillosa significa que está saludable y rica para poder consumirla. Una piel tratada e hidratada pulida lógicamente va a tener un bronceado mas bonito y puede lucir un mejor color. Se puede conseguir un bronceado paulatino y bonito y tener una piel sana y vamos a poder lucir mejor la ropa y los colores que queremos en el verano”, concluye.