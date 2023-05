La fibromialgia y el síndrome de fatiga crónica es más frecuente en mujeres que en hombres.

De acuerdo al Ministerio de Salud Pública no hay una causa conocida para la enfermedad y muchas personas que la tienen no han recibido un diagnóstico. Se estima que está relacionada con la forma en que el sistema nervioso central procesa el dolor. Sus consecuencias no se ven a simple vista.

La fibromialgia afecta mayormente a la población femenina de entre 20 y 50 años.

Síntomas de la fibromialgia:

Dificultad para dormir .

Rigidez por la mañana.

Dolores de cabeza .

Periodos menstruales dolorosos.

Sensación de hormigueo o adormecimiento en las manos y los pies.

Tratamiento para la fibromialgia

La fibromialgia es compleja y real, así como difícil de diagnosticar. Cada paciente es único y requiere de un programa de tratamiento individualizado que satisfaga sus necesidades particulares. Las principales metas del tratamiento son ayudar a los pacientes a aliviar los síntomas y a mejorar su calidad de vida.

Actividad física regular es indicada para pacientes.

Investigaciones muestran que la práctica de ejercicio moderado periódico, especialmente de tipo aeróbico, realizado en forma regular reduce el dolor y mejora las funciones orgánicas, recuperando mayor autonomía para las actividades de la vida cotidiana.

Tipos de ejercicios recomendados para personas con fibromialgia

Ejercicios de movilidad articular y flexibilidad.

