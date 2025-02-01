Aprendé a reconocer cada etapa del duelo y cómo lidiar con ellas

Conocer y comprender las etapas del duelo puede ayudarnos a navegar por este difícil proceso emocional de una manera más consciente y compasiva hacia nosotros mismos.

Las cinco etapas del duelo

El modelo más reconocido sobre las etapas del duelo fue propuesto por la psiquiatra Elisabeth Kübler-Ross en 1969, en su libro “On Death and Dying”, o “Sobre la muerte y los moribundos” en español.

Aunque cada individuo experimenta el duelo de manera diferente, estas etapas ofrecen un marco común para entender las emociones que pueden surgir.

1. Negación. La negación es la primera respuesta natural al duelo. Es un mecanismo de defensa que reduce el impacto del dolor emocional al no aceptarlo completamente.

¿Cómo lidiar con ella? Permitite tiempo para procesar la realidad de la pérdida. Hablar con amigos o familiares de confianza puede ayudar a que poco a poco asimiles lo ocurrido.

2. Ira. La ira es una etapa donde el dolor emocional se expresa como frustración o enojo. Se busca alguien o algo para culpar, ya que esto proporciona un sentido momentáneo de control.

Para lidiar con ella, encontrá formas saludables de expresar esta ira, como el ejercicio físico, la escritura o el arte.

Intentá identificar lo que realmente está causando el enojo para abordar esas emociones subyacentes.

3. Negociación. En esta etapa, podrías encontrar un diálogo interno que intenta revertir la realidad de la pérdida. Es un intento de negociar con un poder superior o con uno mismo para evitar el dolor.

Para lidiar con esto reconocé que esta etapa es parte del proceso, aunque puede ser privada y silenciosa. Practicar la meditación y el mindfulness puede ayudar a centrarte en el presente.

4. Depresión. La etapa de depresión refleja el profundo sentimiento de tristeza ante la pérdida. Puede venir acompañada de insomnio, fatiga o pérdida de apetito.

Buscá apoyo de un profesional si sentís que el dolor se vuelve abrumador. Permitite sentir tristeza y processar tus emociones a tu ritmo.

5. Aceptación. La aceptación no significa que olvidamos o dejamos de extrañar lo perdido. Más bien, es llegar a un lugar donde se puede convivir con la pérdida.

Concentrate en adaptarte a una nueva realidad, creando nuevos hábitos y recuerdos. Participar en actividades que solías disfrutar puede ser una buena manera de seguir adelante.

Consejos para navegar por el duelo

Date tiempo: el duelo no es lineal. Permitite retroceder y avanzar por las etapas.

Busca apoyo: no trates de enfrentar el duelo solo. Hablar con un consejero o un grupo de apoyo puede ser beneficioso.

Cuida tu salud física: mantener una dieta saludable, actividad física regular y un sueño adecuado puede ayudar a mitigar algunos efectos del duelo.

Se paciente contigo mismo: no te pongas plazos estrictos para “superar” la pérdida. Cada persona duelo a su propio ritmo.

El duelo es un proceso desafiante, pero comprender estas etapas puede ofrecer una hoja de ruta para manejar el impacto emocional de la pérdida.

Recordá que, aunque doloroso, el duelo también puede ser un proceso de transformación y crecimiento personal.