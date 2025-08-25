Estilo de vida

Luz del día: clave para mejorar tu bienestar y funciones cognitivas

La luz natural, al activar células específicas en la retina, regula nuestro reloj biológico y afecta directamente el estado de ánimo. Investigaciones recientes destacan su influencia en la productividad y bienestar, especialmente en la exposición matutina, vital para un ciclo circadiano saludable.

Por ABC Color
25 de agosto de 2025 - 06:00
Luz natural en la oficina, imagen ilustrativa.
Luz natural en la oficina, imagen ilustrativa.Shutterstock

Qué hace la luz natural en el cuerpo: del ojo al reloj biológico

La luz del día activa células fotosensibles en la retina (ipRGCs, con melanopsina) que envían señales al núcleo supraquiasmático, el “marcapasos” del sueño y la vigilia.

Esa vía regula ciclos de melatonina y cortisol, influye en temperatura corporal y prepara al cerebro para la alerta diurna.

Luz natural en la oficina, imagen ilustrativa.
Luz natural en la oficina, imagen ilustrativa.

Investigaciones citadas por institutos del sueño y guías clínicas de psiquiatría describen que la exposición matutina sostiene un estado de ánimo más estable y reduce la somnolencia diurna.

Lea más: Día Mundial del Sueño: aprendé a dormir de manera más natural

Ritmo circadiano, melatonina y estado de ánimo: el vínculo fisiológico

  • Mañana: la luz intensa suprime melatonina y favorece picos de cortisol dentro de rangos normales, asociados a energía y foco.
  • Tarde-noche: la luz fría y brillante puede retrasar el inicio del sueño y fragmentarlo, afectando el equilibrio emocional al día siguiente.
  • Depresión estacional: en latitudes con inviernos oscuros, la terapia de luz brillante (alrededor de 10.000 lux, bajo supervisión clínica) mostró eficacia en guías basadas en evidencia, según revisiones independientes y organismos de salud pública.

Cuánta luz hay realmente: números que importan

  • Exterior a pleno día: aproximadamente 10.000 a 100.000 lux.
  • Interiores típicos: 100 a 500 lux sobre el escritorio, con menos luz vertical en los ojos. La diferencia es sustancial. Para el reloj circadiano importa la luz que llega a los ojos, no solo la iluminación de la superficie de trabajo. Instituciones como la Illuminating Engineering Society y estándares de bienestar edilicio recomiendan priorizar luz diurna matinal en el plano vertical para sostener alerta y rendimiento.

Lea más: Despertarse temprano, ¿es realmente mejor para la productividad?

Productividad y funciones cognitivas: lo que muestran los estudios

Luz natural en la oficina, imagen ilustrativa.
Luz natural en la oficina, imagen ilustrativa.

Metaanálisis en revistas de neurociencia y ergonomía describen que la luz diurna, y en particular la exposición a la mañana, se asocia con:

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

  • Mejor velocidad de reacción y memoria de trabajo.
  • Menor fatiga subjetiva en jornadas largas.
  • Reducción de errores en tareas de precisión. En entornos laborales, estudios de campo reportaron que puestos cercanos a ventanas y con vista al exterior mejoran satisfacción, disminuyen ausentismo y favorecen el engagement. No es un efecto mágico ni inmediato: actúa como un “andamiaje” biológico que facilita rendir mejor cuando hay buen sueño, pausas y tareas bien diseñadas.

Color, temperatura y momento del día: no todo “LED blanco” es igual

  • Mañana: la luz rica en longitudes de onda azul (fría) aumenta alerta y facilita la sincronización circadiana.
  • Tarde: tonos neutros y cálidos suman confort visual sin estimular de más.
  • Noche: brillo bajo y temperaturas cálidas ayudan a preparar el sueño. Estas pautas se alinean con recomendaciones de sociedades de sueño y ergonomía, que sugieren limitar la exposición a la luz intensa en horas previas al descanso.

Lea más: Guía de sueños de la A a la Z: qué revelan los símbolos oníricos

Cómo aprovechar la luz natural sin gastar de más

  • Priorizar la mañana: ubicá el espacio de trabajo cerca de una ventana durante las primeras horas del día. Si tenés reuniones virtuales, reordená las más demandantes en esa franja.
  • Microexposiciones: hacé pausas de 5 a 10 minutos al aire libre o en balcones; suman si no hay tiempo para caminatas largas.
  • Gestionar reflejos: usá cortinas translúcidas o parasoles para evitar deslumbramientos que fuerzan la vista y reducen el rendimiento.
  • Paisajismo inteligente: podas y ubicación de plantas para no bloquear completamente el ingreso de luz.
  • Noche cuidada: evitá iluminación intensa y pantallas brillantes a última hora; activá modos nocturnos y bajá el brillo.

¿Y si no alcanza con la ventana? Cuándo pensar en soluciones artificiales

En ambientes sin acceso a luz natural suficiente, sistemas de iluminación circadiana pueden elevar la iluminancia vertical matinal.

Para cuadros afectivos o trastornos del sueño, las cajas de luz de alta intensidad deben usarse con indicación de profesionales de salud, tal como señalan la Organización Mundial de la Salud y guías de psiquiatría: no todas las personas responden igual, y hay contraindicaciones en casos específicos.

Mitos y realidades

  • “Cualquier lámpara fría sirve para el ánimo”: falso. La intensidad, el momento del día y la dirección de la luz son determinantes.
  • “Trabajar con persianas bajas evita la fatiga ocular”: parcialmente. Reduce deslumbramientos, pero si oscurece en exceso puede empeorar somnolencia y estado de ánimo.
  • “La luz natural reemplaza al sueño”: falso. La luz alinea el reloj; no compensa la deuda de descanso.
Enlace copiado