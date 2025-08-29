Adiós a la ansiedad en redes sociales: técnicas de mindfulness digital para un uso saludable

En un mundo saturado de pantallas y notificaciones, el mindfulness digital emerge como una clave para reconectar con nuestro bienestar. Nuevas investigaciones evidencian cómo la autorregulación en el uso de tecnología puede mitigar la ansiedad y promover un estado mental más equilibrado.