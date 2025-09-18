Del trauma al bienestar cotidiano: qué es y qué promete la terapia EMDR

EMDR en pocas palabras: cómo busca “reprocesar” recuerdos

La terapia EMDR (Desensibilización y Reprocesamiento por Movimientos Oculares) combina exposición breve a recuerdos perturbadores con estimulación bilateral —movimientos oculares, toques alternados o sonidos— para disminuir la carga emocional y favorecer nuevas asociaciones.

Se apoya en el modelo de Procesamiento Adaptativo de la Información: cuando una experiencia queda “atascada” con alta activación, el sistema no integra adecuadamente la memoria; al reactivarla en condiciones seguras y con estimulación bilateral, se habilitaría un reprocesamiento menos amenazante. No es hipnosis ni un simple ejercicio de relajación.

Lea más: Aprendé a reconocer cada etapa del duelo y cómo lidiar con ellas

Del consultorio de trauma a la vida diaria

Aunque se popularizó en contextos de trauma —como violencia, accidentes o duelo—, su uso se extendió a personas que buscan aliviar estrés crónico, superar bloqueos en el trabajo o el deporte, mejorar el sueño o destrabar patrones relacionales.

Terapeutas reportan que quienes no cumplen criterios de trastorno por estrés postraumático (TEPT) consultan por situaciones que “no deberían afectarme tanto” y que, al reprocesarlas, se reducen reacciones desproporcionadas.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Lea más: Cómo la terapia dialéctico-conductual puede cambiar tu relación con las emociones

En prevención y bienestar, suele combinarse con psicoeducación, hábitos de autocuidado y técnicas de regulación.

Qué dice la evidencia: fortalezas y límites

TEPT (trastorno de estrés postraumático): revisiones sistemáticas y metaanálisis muestran que EMDR reduce significativamente síntomas de TEPT y es comparable, en promedio, a terapias de primera línea como la cognitivo-conductual centrada en trauma. Organismos como la Organización Mundial de la Salud la incluyen entre las intervenciones recomendadas para TEPT en personas adultas. La Asociación Estadounidense de Psicología la reconoce dentro de las opciones basadas en evidencia, con recomendaciones que varían según la calidad de los estudios y el perfil clínico.

Ansiedad, depresión y dolor : la evidencia es más heterogénea. Hay ensayos que muestran beneficios moderados en ansiedad y depresión cuando hay eventos adversos subyacentes, y resultados prometedores en dolor crónico al reprocesar memorias de dolor y miedo al movimiento. Sin embargo, faltan estudios grandes y comparaciones rigurosas fuera del trauma.

Mecanismo activo: persiste debate sobre el rol específico de la estimulación bilateral. Algunas investigaciones sugieren que los movimientos oculares reducen la vividez y la carga afectiva de los recuerdos al competir por recursos de memoria de trabajo, potenciando el procesamiento. Otras hallan efectos similares con tareas duales alternativas. Aun con esa discusión, el paquete terapéutico completo muestra eficacia clínica en TEPT.

Seguridad: es generalmente bien tolerada en manos entrenadas. En fases iniciales pueden aparecer picos de malestar al evocar recuerdos; por eso es clave la preparación, la ventana de tolerancia y el anclaje con técnicas de regulación.

Lea más: La relación entre trauma y sexualidad: cómo influye en el disfrute y la intimidad

Cómo se diferencia de la cognitivo-conductual y del mindfulness

Frente a la TCC: la TCC centrada en trauma trabaja con exposición prolongada , reestructuración de creencias y tareas entre sesiones. EMDR suele requerir menos verbalización detallada del evento, usa exposición breve intercalada con estimulación bilateral y enfatiza la asociación espontánea. Para algunas personas resulta más tolerable por el menor tiempo de relato; otras prefieren la estructura explícita de la TCC y su foco en pensamientos.

Frente al mindfulness: el mindfulness es una práctica atencional y de aceptación que mejora regulación emocional y estrés, con evidencia robusta para ansiedad leve-moderada y prevención de recaídas en depresión. No es psicoterapia basada en recuerdos traumáticos. EMDR interviene directamente sobre memorias específicas y disparadores. En la práctica clínica, muchos integran mindfulness como recurso de preparación o cierre dentro del protocolo EMDR.

Cómo es una sesión típica

Evaluación y preparación: se mapean objetivos, recuerdos clave, disparadores actuales y recursos personales. Aprendés técnicas de autorregulación para que puedas manejar activación entre y durante sesiones.

Identificación del blanco: se elige una imagen representativa, creencias negativas asociadas (“no soy capaz”), la emoción y las sensaciones corporales.

Estimulación bilateral y reprocesamiento: el terapeuta guía series de movimientos oculares o taps , con pausas breves para que informes qué aparece. El foco va cambiando a medida que emergen nuevas asociaciones.

Cierre y seguimiento: se verifica el nivel de malestar subjetivo, se consolidan recursos y se planifica el trabajo entre sesiones (autocuidado, registro de disparadores).

¿Sirve si buscás reducir estrés o destrabarte?

Si lidiás con estrés alto, perfeccionismo o evitaciones difíciles de explicar, EMDR puede ayudar a identificar “nodos” de aprendizaje pasado que amplifican reacciones actuales.

No reemplaza hábitos saludables ni un abordaje integral cuando hay condiciones médicas o psiquiátricas, pero puede ser un acelerador cuando las respuestas están ancladas en memorias emocionales.

Para quién es y precauciones

Recomendable en TEPT y trauma complejo con adaptación del protocolo.

Puede ser útil como complemento en ansiedad, depresión y dolor, especialmente cuando hay recuerdos aversivos claros.

Precaución en crisis aguda, riesgo suicida, psicosis no estabilizada o consumo problemático activo: se prioriza estabilización antes del reprocesamiento.

Embarazo y condiciones neurológicas: se individualiza el plan y la intensidad.

Qué podés esperar