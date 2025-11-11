Estudios revelan que el café podría proteger tu corazón y reducir el riesgo de fibrilación auricular

Recientes investigaciones realizadas por científicos de tres universidades han identificado un potencial beneficio del café para la salud del corazón, específicamente en su relación con la fibrilación auricular (FA), explica un informe del diario Clarín.

Fibrilación auricular: ¿puede el café ser un aliado?

La fibrilación auricular es la arritmia cardíaca más común en la población y su prevalencia continúa en aumento. Esto ha despertado un interés global en identificar factores de riesgo y posibles medidas preventivas frente a esta afección.

Tradicionalmente, se ha cuestionado el consumo de café con cafeína, sugiriendo que podría ser un desencadenante de episodios de FA y, por ello, muchos médicos han recomendado limitar su ingesta.

No obstante, una investigación recientemente publicada en la revista JAMA pone en duda estas creencias. El estudio fue realizado por investigadores de las universidades de Adelaida, San Francisco y Toronto, y señala que los estudios observacionales no solo no asocian al café con un mayor riesgo de FA, sino que incluso sugieren un riesgo menor en los consumidores habituales.

El ensayo clínico Decaf

El ensayo, denominado Decaf (¿Eliminar el café evita la fibrilación?), fue un estudio clínico prospectivo, abierto, multicéntrico e internacional. Participaron cinco hospitales de Estados Unidos, Australia y Canadá, incluyéndose a 200 pacientes con una edad promedio de 69 años y antecedentes de fibrilación auricular persistente.

Los participantes fueron divididos en dos grupos: uno de ellos consumió siete tazas de café con cafeína a la semana, mientras que el otro evitó completamente el café y la cafeína. Ambos grupos fueron monitoreados durante un periodo de hasta seis meses para evaluar la recurrencia de la fibrilación auricular.

Principales resultados y hallazgos

El análisis primario reveló que solo el 47% de quienes consumieron café experimentaron una recurrencia de FA, en comparación con el 64% en el grupo de abstinencia. Esto representa una reducción del riesgo del 39% para quienes bebieron café.

Además, no se observaron diferencias significativas en la aparición de eventos adversos entre ambos grupos.

Los autores sugieren que estos resultados podrían explicarse por la composición biológica del café, especialmente la cafeína, que parece asociarse con una menor incidencia de FA, a diferencia de su versión descafeinada.

También destacan las propiedades antiinflamatorias del café: como la inflamación sistémica es un factor de riesgo para FA, el consumo de esta bebida podría contribuir a reducir ese riesgo.

Recomendaciones y alcance de los resultados

Los investigadores subrayan que la cafeína empleada en el estudio fue de origen natural y dentro de los límites de consumo convencional. Advierten que no sería válido extrapolar los beneficios observados a dosis elevadas de cafeína, ni a productos sintéticos como bebidas energéticas, que pueden contener otras sustancias no evaluadas en la investigación.

A partir de estos resultados, los autores consideran relevante seguir explorando estrategias que promuevan el consumo moderado de café con cafeína como posible medida preventiva para la fibrilación auricular, siempre bajo supervisión médica y considerando el contexto particular de cada paciente.

Si bien aún se requieren más investigaciones para comprender en profundidad sus mecanismos y alcance, los resultados abren el debate sobre las recomendaciones tradicionales en torno al consumo de café y la salud cardíaca.

Fuente: Clarín.