Entrevistas laborales: preguntas y respuestas más comunes (y cómo responder para destacar)

La entrevista de trabajo sigue siendo el momento decisivo en cualquier proceso de selección. Allí se evalúa no solo la experiencia, sino el modo en que una persona piensa, prioriza y se comunica. Según fuentes como Harvard Business Review y el U.S. Bureau of Labor Statistics, las entrevistas modernas apuntan a identificar competencias observables: resolución de problemas, adaptabilidad y manejo de conflictos.

La clave es responder con ejemplos concretos y medibles. A continuación, la guía definitiva para las preguntas más frecuentes.

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1. “Contame sobre vos”

Qué evalúan: capacidad de síntesis, coherencia y alineación con el puesto.

Cómo responder: usá la fórmula: Presente profesional + Especialidad + Logro relevante + Por qué este rol.

Ejemplo: “Soy analista de datos con tres años en e-commerce. En mi último proyecto redujimos 18% el quiebre de stock ajustando el forecast. Me interesa este rol porque quiero aportar esa experiencia a su escala de negocio.”

Tip para destacar: Cerrá con una “frase puente” hacia el puesto: “Lo que más me entusiasma de esta posición es…”.

2. “¿Por qué querés trabajar acá?”

Qué evalúan: investigación previa y motivación real.

Cómo responder: combiná el producto/negocio con el desafío del rol.

Tip para destacar: mencioná un dato específico de la empresa (un lanzamiento o cambio de estrategia) y hacé una pregunta al final: “Vi que están expandiendo X; ¿cómo miden el impacto en Y?”.

3. “¿Cuáles son tus fortalezas?”

Qué evalúan: autoconocimiento y evidencia.

Cómo responder: elegí 2 o 3 fortalezas útiles para el puesto y respaldalas con un ejemplo breve.

Tip para destacar: sumá una fortaleza “operativa” valiosa pero poco común, como la capacidad de documentación o claridad escrita.

4. “¿Cuál es tu mayor debilidad?”

Qué evalúan: honestidad, madurez y capacidad de mejora.

Cómo responder: mencioná una debilidad real (no fatal) y explicá tu plan de acción para mejorarla.

Tip para destacar: mostrá aprendizaje medible: “Lo estoy trabajando mediante X sistema y ya noto una mejora en los tiempos de entrega”.

5. “¿Por qué querés cambiar de trabajo?”

Qué evalúan: profesionalismo y metas a futuro.

Cómo responder: mirá siempre hacia adelante. Enfocá en la búsqueda de crecimiento o cambio de alcance, nunca hables mal de tu empleador anterior.

6. “Contame de un logro”

Cómo responder: usá el Método STAR (Situación, Tarea, Acción, Resultado) en 60-90 segundos.

Tip para destacar: Cerrá con qué aprendiste y qué harías distinto hoy.

7. “Expectativa salarial”

Cómo responder: da un rango informado y preguntá por el paquete total (bonos, beneficios).

Tip para destacar: pedí contexto: “¿Cuál es el rango presupuestado para el rol y cómo se compone la compensación total?”.

Las preguntas que vos deberías hacer

No responder “no tengo dudas” suma puntos. Prepará estas preguntas para el cierre:

¿Cómo definen el éxito en los primeros 90 días?

¿Cuál es el principal desafío del equipo hoy?

¿Cómo es el proceso de feedback?

Tics generales para destacar (sin sobreactuar)

Hablá con números: “Mejoré las ventas” es vago; “Aumenté las ventas un 12%” es evidencia.

No improvises el inicio: los primeros 90 segundos marcan el tono de toda la charla.

Tené tres historias listas: un logro, un error y un conflicto.

Cuidar el cierre: ofrecé profundizar en cualquier punto: “Si quieren que detalle más algún proyecto, podemos verlo ahora”.

Fuentes consultadas:

Harvard Business Review (HBR): Guías sobre entrevistas y preguntas frecuentes.

U.S. Bureau of Labor Statistics (BLS): Recursos de búsqueda de empleo.

O*NET OnLine: Competencias y descriptores de ocupaciones.

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