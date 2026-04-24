Estilo de vida
24 de abril de 2026 - 14:31

¿Por qué babeamos al dormir? Lo que dice sobre la calidad de tu sueño profundo

Babas al dormir, imagen ilustrativa.
Babas al dormir, imagen ilustrativa.Shutterstock

Despertarte con la almohada húmeda es más común de lo que parece. Babear al dormir suele ser una mezcla de postura, respiración y “piloto automático” del cuerpo. La pregunta es inevitable: ¿es señal de sueño profundo o de algo más?

Por ABC Color

Babear al dormir (sialorrea nocturna, en términos médicos) ocurre cuando la saliva se acumula y se escapa por la comisura. No es tanto “producir más”, sino tragar menos y, a veces, mantener la boca abierta. Mientras dormimos baja la frecuencia de deglución y se relajan músculos de cara y mandíbula: un combo perfecto para que la gravedad haga lo suyo.

La ciencia simple detrás de la baba nocturna

La saliva se fabrica todo el día para proteger dientes y mucosas. En el sueño, el cuerpo sigue produciéndola, pero el reflejo de tragar se vuelve más lento. Si además dormís de costado o boca abajo, la saliva encuentra una salida más directa hacia la almohada.

¿Tiene que ver con el sueño profundo? En parte. En fases de sueño más profundo (sobre todo N3) y también en REM, el cuerpo reduce movimientos voluntarios y algunos reflejos cambian. Eso puede favorecer que no tragues tan seguido.

Babas al dormir, imagen ilustrativa.
Babas al dormir, imagen ilustrativa.

Pero babeo no es sinónimo de dormir “mejor”: muchas personas duermen excelente sin babear, y otras babean por causas mecánicas aunque su descanso sea mediocre.

Las causas más frecuentes (y muy cotidianas)

  • Dormir de costado o boca abajo: no es “malo”, solo facilita el escape de saliva.
  • Respirar por la boca: suele aparecer con congestión nasal, rinitis alérgica, resfrío o tabique desviado. Boca abierta = más chances de baba.
  • Mandíbula relajada o caída: el tono muscular baja durante el sueño; algunas personas abren la boca sin darse cuenta.
  • Reflujo gastroesofágico: en algunos casos aumenta la salivación como reflejo protector.
  • Fármacos y sustancias: ciertos antidepresivos, sedantes o el alcohol pueden alterar el control muscular y la deglución nocturna.

Hacks prácticos para reducirlo sin volverte monje del sueño

Si te molesta (o convivís con alguien que cree que es “señal de coma”), probá con ajustes simples:

Primero, despejá la nariz. Un lavado nasal con solución salina antes de dormir o tratar la alergia con un profesional puede cambiarlo todo.

Segundo, revisá la almohada: una que mantenga el cuello alineado ayuda a que la mandíbula no “caiga” tanto.

Y si dormís siempre boca abajo, ensayá una transición gradual al costado con una almohada de abrazo para estabilizar la postura.

Un truco doméstico útil: observá cuándo pasa. Si babeás solo en noches de congestión, estrés o alcohol, ya tenés un mapa de disparadores.

Señales para consultar

¿Es normal babear al dormir? Sí, a veces. Pero conviene pedir evaluación (médico clínico, odontólogo, ORL o especialista en sueño) si aparece junto con ronquidos fuertes, pausas en la respiración, sequedad bucal intensa al despertar, dolor mandibular, somnolencia diurna marcada o si el babeo es nuevo y persistente.

Porque la almohada puede contar una historia divertida… pero el descanso, cuando se complica, suele dejar pistas más claras en cómo te sentís durante el día.