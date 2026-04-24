¿Por qué babeamos al dormir? Lo que dice sobre la calidad de tu sueño profundo

Babear al dormir (sialorrea nocturna, en términos médicos) ocurre cuando la saliva se acumula y se escapa por la comisura. No es tanto “producir más”, sino tragar menos y, a veces, mantener la boca abierta. Mientras dormimos baja la frecuencia de deglución y se relajan músculos de cara y mandíbula: un combo perfecto para que la gravedad haga lo suyo.

La ciencia simple detrás de la baba nocturna

La saliva se fabrica todo el día para proteger dientes y mucosas. En el sueño, el cuerpo sigue produciéndola, pero el reflejo de tragar se vuelve más lento. Si además dormís de costado o boca abajo, la saliva encuentra una salida más directa hacia la almohada.

¿Tiene que ver con el sueño profundo? En parte. En fases de sueño más profundo (sobre todo N3) y también en REM, el cuerpo reduce movimientos voluntarios y algunos reflejos cambian. Eso puede favorecer que no tragues tan seguido.

Pero babeo no es sinónimo de dormir “mejor”: muchas personas duermen excelente sin babear, y otras babean por causas mecánicas aunque su descanso sea mediocre.

Las causas más frecuentes (y muy cotidianas)

Dormir de costado o boca abajo: no es “malo”, solo facilita el escape de saliva.

Respirar por la boca: suele aparecer con congestión nasal, rinitis alérgica, resfrío o tabique desviado. Boca abierta = más chances de baba.

Mandíbula relajada o caída: el tono muscular baja durante el sueño; algunas personas abren la boca sin darse cuenta.

Reflujo gastroesofágico: en algunos casos aumenta la salivación como reflejo protector.

Fármacos y sustancias: ciertos antidepresivos, sedantes o el alcohol pueden alterar el control muscular y la deglución nocturna.

Hacks prácticos para reducirlo sin volverte monje del sueño

Si te molesta (o convivís con alguien que cree que es “señal de coma”), probá con ajustes simples:

Primero, despejá la nariz. Un lavado nasal con solución salina antes de dormir o tratar la alergia con un profesional puede cambiarlo todo.

Segundo, revisá la almohada: una que mantenga el cuello alineado ayuda a que la mandíbula no “caiga” tanto.

Y si dormís siempre boca abajo, ensayá una transición gradual al costado con una almohada de abrazo para estabilizar la postura.

Un truco doméstico útil: observá cuándo pasa. Si babeás solo en noches de congestión, estrés o alcohol, ya tenés un mapa de disparadores.

Señales para consultar

¿Es normal babear al dormir? Sí, a veces. Pero conviene pedir evaluación (médico clínico, odontólogo, ORL o especialista en sueño) si aparece junto con ronquidos fuertes, pausas en la respiración, sequedad bucal intensa al despertar, dolor mandibular, somnolencia diurna marcada o si el babeo es nuevo y persistente.

Porque la almohada puede contar una historia divertida… pero el descanso, cuando se complica, suele dejar pistas más claras en cómo te sentís durante el día.