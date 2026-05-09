Crianza: cómo soltar la culpa y abrazar la “maternidad suficientemente buena”

La “madre perfecta” es un personaje de ficción con agenda apretada: cocina sano, juega con paciencia zen, trabaja como si no tuviera hijos y cuida como si no trabajara. En la vida real, en cambio, hay mochilas que se olvidan, cenas improvisadas y días en los que el mejor plan es que todos sobrevivan a la tarde sin dramas… incluidos los adultos.
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Parte del mito se alimenta de un truco viejo: confundir amor con rendimiento. Si el niño está triste, si hay berrinche o si aparece una pantalla, muchas madres traducen el momento como “lo estoy haciendo mal”. Pero la crianza no es un examen con nota final: es un vínculo que se ajusta, repara y vuelve a intentar.
La idea clave: “suficientemente buena” no es “más o menos”
El concepto de “madre suficientemente buena” viene del pediatra y psicoanalista Donald Winnicott. Su propuesta, muy citada en psicología del desarrollo, es casi un alivio doméstico: no hace falta acertar siempre.
Hace falta estar disponible la mayor parte del tiempo y, cuando uno se equivoca, poder reparar. Esa reparación —pedir perdón, explicar, volver a conectar— también enseña.
En términos simples: los niños no necesitan una madre perfecta; necesitan una relación confiable, con afecto y límites razonables. Y sí, eso incluye días torpes.
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Tres señales de que la culpa no es una brújula fiable
La culpa útil empuja a corregir algo concreto (“me excedí, voy a hablarlo”). La culpa tóxica es difusa y agotadora.
Suele aparecer cuando:
- te comparás con un ideal imposible (“una buena madre jamás…”),
- tomás un mal día como prueba de identidad (“soy un desastre”),
- confundís la emoción del niño con tu responsabilidad total (“si llora, fallé”).
Un “hack” de 60 segundos para contrarrestar la culpa
Antes de castigarte mentalmente, probá este filtro rápido:
- ¿Qué hecho exacto pasó? (sin adjetivos: “grité”, “llegué tarde”).
- ¿Qué parte controlo ahora? (una acción pequeña: “pido disculpas”, “pongo un límite claro”).
- ¿Qué expectativa estaba operando? (¿realista o de superhéroe?)
Si solo podés responder la 3), probablemente no era un problema práctico: era una vara demasiado alta.
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Bajar el listón sin bajar el cuidado
La “maternidad suficientemente buena” se construye con acuerdos simples: tener dos o tres cenas salvavidas aceptables, definir “mínimos viables” para días caóticos (baño rápido, cuento corto, abrazo largo) y asumir que el orden perfecto no siempre es sinónimo de bienestar.
También ayuda revisar el “mapa de carga mental”: si todo vive en tu cabeza —turnos médicos, cumpleaños, tareas, pañales, grupos de WhatsApp— el cansancio se transforma en irritabilidad y la irritabilidad en culpa. Delegar no es un premio: es mantenimiento del sistema.
Y cuando el día sale mal, una reparación breve suele valer más que una explicación eterna: “Hoy estuve desbordada. No estuvo bien gritar. Te quiero y mañana lo intentamos de nuevo”. Esa frase, repetida en distintas edades, es crianza en estado puro.