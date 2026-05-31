Estilo de vida
31 de mayo de 2026 a la - 01:00

El duelo invisible de dejar de fumar: por qué muchas personas sienten que pierden “compañía”

El duelo invisible de dejar de fumar.
El duelo invisible de dejar de fumar.Shutterstock

Cada 31 de mayo se recuerda el Día Mundial Sin Tabaco, una fecha propicia para hablar del duelo que representa para algunos por fin dejar de fumar. A veces duele por la rutina, el alivio rápido y el “mini amigo” que estaba en cada pausa. Entender ese duelo invisible ayuda a atravesar los primeros días con menos sorpresa y más herramientas.

Por ABC Color

Muchas personas describen el mismo vacío: “¿Y ahora qué hago con las manos?”, “¿Con quién salgo al balcón?”, “¿Qué hago después de comer?”. El cigarrillo suele funcionar como compañía portátil. Marca transiciones, legitima descansos y ofrece una excusa social (“salgo a fumar” también significa “salgo a respirar”).

El duelo invisible de dejar de fumar.
El duelo invisible de dejar de fumar.

Por eso, al dejar de fumar, no solo se pierde nicotina: se pierde una rutina. Y como con cualquier rutina repetida durante años, el cuerpo protesta cuando la cambian.

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Qué pasa en el cerebro cuando uno deja de fumar

La nicotina activa circuitos de recompensa vinculados a la dopamina, lo que refuerza la conducta: “hago esto y me siento un poco mejor”. Con el tiempo, el cerebro aprende a asociar señales cotidianas —café, alcohol, estrés, una llamada, el auto, el descanso del trabajo— con el acto de fumar. Eso se llama aprendizaje por claves o condicionamiento.

El duelo invisible de dejar de fumar.
El duelo invisible de dejar de fumar.

Cuando dejás de fumar, aparecen síntomas de abstinencia (irritabilidad, inquietud, dificultad para concentrarse) y también algo más sutil: duelo. No por el tabaco como objeto, sino por la función que cumplía: calmar, acompañar, ocupar, separar momentos.

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Hacks prácticos para atravesar ese duelo sin volver “solo por uno”

Funciona pensar: no estoy “aguantando”, estoy reemplazando funciones. Si el cigarrillo era una pausa, diseñá pausas nuevas y concretas.

Si era un cierre de comida, cambiá el ritual: levantarte y lavarte los dientes púede ayudar, o bien tomar un té, mascar un chicle, comer una fruta, o salir a caminar dos minutos.

Si era “algo en la mano”, probá sostener un vaso con agua y limón, una lapicera, un anillo, o snacks crujientes (zanahoria, semillas) en momentos críticos.

El antojo suele subir como una ola y bajar en pocos minutos. Ayuda pactar con uno mismo un “dame 10”: retrasar, tomar agua fría, respirar lento (inhalar 4, exhalar 6), y moverse un poco.

También sirve editar el entorno los primeros días: cambiar el café de horario, evitar el balcón “de siempre”, ventilar la casa, lavar la campera o bufanda con olor a humo.

Cuándo buscar apoyo

Si la ansiedad es intensa, si hay recaídas frecuentes o si fumar estaba muy ligado al estado de ánimo, hablar con un profesional puede acelerar el proceso.

Existen terapias breves centradas en hábitos, y tratamientos farmacológicos y sustitutos de nicotina que reducen abstinencia y aumentan la tasa de éxito.

En lugar de pelear contra la “compañía”, se trata de construir otras compañías: personas, rutinas y descansos que no vengan con letra chica.

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