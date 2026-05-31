El duelo invisible de dejar de fumar: por qué muchas personas sienten que pierden “compañía”

Muchas personas describen el mismo vacío: “¿Y ahora qué hago con las manos?”, “¿Con quién salgo al balcón?”, “¿Qué hago después de comer?”. El cigarrillo suele funcionar como compañía portátil. Marca transiciones, legitima descansos y ofrece una excusa social (“salgo a fumar” también significa “salgo a respirar”).

Por eso, al dejar de fumar, no solo se pierde nicotina: se pierde una rutina. Y como con cualquier rutina repetida durante años, el cuerpo protesta cuando la cambian.

Lea más: Dejar de fumar, aunque sea tarde, implica menos riesgo de demencia

Qué pasa en el cerebro cuando uno deja de fumar

La nicotina activa circuitos de recompensa vinculados a la dopamina, lo que refuerza la conducta: “hago esto y me siento un poco mejor”. Con el tiempo, el cerebro aprende a asociar señales cotidianas —café, alcohol, estrés, una llamada, el auto, el descanso del trabajo— con el acto de fumar. Eso se llama aprendizaje por claves o condicionamiento.

Cuando dejás de fumar, aparecen síntomas de abstinencia (irritabilidad, inquietud, dificultad para concentrarse) y también algo más sutil: duelo. No por el tabaco como objeto, sino por la función que cumplía: calmar, acompañar, ocupar, separar momentos.

Lea más: Duelo no lineal: aceptar que el dolor no tiene fecha de caducidad

Hacks prácticos para atravesar ese duelo sin volver “solo por uno”

Funciona pensar: no estoy “aguantando”, estoy reemplazando funciones. Si el cigarrillo era una pausa, diseñá pausas nuevas y concretas.

Si era un cierre de comida, cambiá el ritual: levantarte y lavarte los dientes púede ayudar, o bien tomar un té, mascar un chicle, comer una fruta, o salir a caminar dos minutos.

Si era “algo en la mano”, probá sostener un vaso con agua y limón, una lapicera, un anillo, o snacks crujientes (zanahoria, semillas) en momentos críticos.

El antojo suele subir como una ola y bajar en pocos minutos. Ayuda pactar con uno mismo un “dame 10”: retrasar, tomar agua fría, respirar lento (inhalar 4, exhalar 6), y moverse un poco.

También sirve editar el entorno los primeros días: cambiar el café de horario, evitar el balcón “de siempre”, ventilar la casa, lavar la campera o bufanda con olor a humo.

Cuándo buscar apoyo

Si la ansiedad es intensa, si hay recaídas frecuentes o si fumar estaba muy ligado al estado de ánimo, hablar con un profesional puede acelerar el proceso.

Existen terapias breves centradas en hábitos, y tratamientos farmacológicos y sustitutos de nicotina que reducen abstinencia y aumentan la tasa de éxito.

En lugar de pelear contra la “compañía”, se trata de construir otras compañías: personas, rutinas y descansos que no vengan con letra chica.