Peluches bajo control: el truco del congelador para eliminar ácaros

Los ácaros del polvo no “muerden”, pero sus restos y excrementos son un desencadenante clásico de alergias: estornudos en cadena, picazón nasal, ojos llorosos y, en algunas personas, empeoramiento del asma.

Los peluches son el Airbnb perfecto: fibras que retienen humedad, piel muerta y polvo, y además pasan de la cama al sofá y vuelta.

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El truco del congelador: qué hace y qué no

El frío intenso puede matar ácaros si se mantiene el tiempo suficiente (en casa suele ser alrededor de -18 °C).

Pero hay un matiz importante para no llevarse una falsa sensación de victoria: congelar no elimina los alérgenos; solo ayuda a reducir la “población”.

Para retirar lo que queda, hace falta aspirar, cepillar o lavar después.

Cómo hacerlo paso a paso

Primero, mirá la etiqueta. Si el peluche admite lavado caliente, ese suele ser el método más efectivo para alergias. Si no, el congelador es una buena alternativa.

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Preparación rápida: sacudí el peluche al aire libre o sobre la bañera. Si tiene pilas, música o mecanismos, no lo congeles. Bolsa hermética: metelo en una bolsa tipo zip o doble bolsa bien cerrada. Esto evita que absorba olores y humedad del freezer (y de paso, calma la paranoia de “¿y si toca la comida?”). Tiempo: dejalo 24 a 48 horas en el congelador. Si tu freezer es pequeño y se abre todo el tiempo, mejor ir a 48. Descongelado inteligente: sacalo y dejalo todavía dentro de la bolsa 30–60 minutos, para que la condensación no empape las fibras. Remate de limpieza: aspiralo con accesorio de tapicería o cepillo suave. Si el peluche lo tolera, un lavado posterior (y secado completo) ayuda a retirar alérgenos.

Errores que arruinan el método

Congelar “un ratito” (pocas horas), meterlo sin bolsa, devolverlo húmedo a la cama o pensar que el frío reemplaza la limpieza.

Y un clásico: perfumarlo para “que huela a limpio”. Si hay alergias, el perfume puede irritar más que ayudar.

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¿Cada cuánto conviene hacerlo?

Si el peluche duerme en la cama y hay rinitis o asma en casa, una rutina razonable es cada 2–4 semanas, más aspirado frecuente del dormitorio. Para peluches “de visita” (auto, mochila), con menos frecuencia suele alcanzar.