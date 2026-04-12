Trucos de limpieza: cómo eliminar las manchas de baba de perros de las paredes y muebles

Si tenés un perro que deja babas por todas partes, estos trucos te van a servir. Conviene retirar primero el exceso de baba con un paño de microfibra ligeramente humedecido en agua tibia.

Frotar en seco suele extender la mancha. Si la baba está dura, una compresa con agua tibia durante 2–3 minutos la reblandece. Después, probá cualquier solución en una zona poco visible, especialmente en pintura mate, madera barnizada o tapizados delicados.

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Paredes pintadas (plástico o látex)

Para manchas recientes, suele bastar agua tibia con unas gotas de lavavajillas neutro.

Humedecé un paño, escurrilo bien y limpiá con pasadas suaves. En marcas persistentes, el vinagre blanco diluido (una parte de vinagre por tres de agua) ayuda a desengrasar y desodorizar. Aclará con otro paño solo con agua y secá para evitar cercos.

En pintura mate o muy porosa, menos es más: demasiada humedad puede “sacar brillo”. En esos casos, usá poca solución y secá de inmediato.

Muebles: madera, melamina y lacados

En superficies selladas, el lavavajillas neutro es la opción más segura. Limpiá, aclará y secá. Si queda sensación pegajosa, un paño con agua tibia y un chorrito mínimo de vinagre puede rematar el desengrase.

Evitá estropajos y productos abrasivos: pueden rayar el lacado o levantar el acabado.

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Tapizados y sofás

Retirá residuos con un paño húmedo y aplicá después una mezcla suave de agua tibia con unas gotas de jabón neutro, siempre sin empapar.

Presioná, no frotes, y secá con toalla limpia. Si el tejido lo permite, una solución de vinagre muy diluida puede neutralizar olor. Ventilá bien.

Qué no usar

Lejía, amoniaco sin diluir o “borradores mágicos” en exceso pueden decolorar pintura y dañar barnices.

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Los sprays perfumados solo tapan el olor: la clave es retirar la película proteica.

Si el perro suele apoyar el hocico en la misma zona, una funda lavable en el brazo del sofá o un panel protector transparente en pared (tipo vinilo o metacrilato fino) reduce limpieza y desgaste.