Yellow day en el norte: ¿por qué el 20 de junio es el día más feliz del año?

El análisis de Arnall se basó en varios factores que influyen en nuestras emociones y bienestar, como el clima, el estado de ánimo, la cantidad de luz solar y las vacaciones. Aunque claro, esto visto desde una perspectiva eurocentrista, ya que los parámetros que tiene en cuenta no rigen para el hemisferio sur.

Según sus conclusiones, el 20 de junio, o “Yellow day” es el día más feliz del año debido a lo siguiente:

El clima : en esta fecha el clima es cálido y soleado en el hemisferio norte, lo que favorece la liberación de endorfinas en nuestro cuerpo y nos hace sentir más felices.

Las vacaciones : para muchas personas, el mes de junio es el comienzo de las vacaciones de verano, lo que contribuye a aumentar la sensación de felicidad.

El estado de ánimo : en general, durante el verano y especialmente en el mes de junio, nuestro estado de ánimo mejora y nos sentimos más optimistas y positivos.

La naturaleza: el buen clima y la luz solar nos incitan a pasar más tiempo al aire libre y disfrutar de la naturaleza, lo que también es beneficioso para nuestra salud mental.

Lea más: ¿Hacés la cama cada mañana al levantarte? Así afecta tu salud y bienestar

¿Cómo podemos aprovechar este día?

Aunque el 20 de junio es considerado el día más feliz del año, esto no significa que no podamos ser felices en otros momentos. A continuación, te damos algunos consejos para aprovechar al máximo este día y mejorar tu bienestar en general:

Aprovechá el buen clima y pasá tiempo al aire libre . Podés organizar un picnic, hacer una excursión o simplemente dar un paseo por la naturaleza.

Dedicá tiempo a hacer actividades que te gusten y te hagan sentir bien, como leer un libro, escuchar música, cocinar o practicar algún deporte.

Si te es posible, disfrutá de tus vacaciones o tomate un días de descanso para relajarte y hacer cosas que te gusten.

Conectá con gente positiva y compartí momentos agradables con amigos y familiares.

El 20 de junio puede ser un día muy especial para muchas personas, pero la felicidad no depende exclusivamente de una fecha en el calendario.

Lea más: ¿Para qué sirve poner una hoja de laurel debajo de la almohada?

Dedicá tiempo a cuidar de tu bienestar emocional y buscá actividades que te hagan sentir feliz y pleno en cualquier momento del año.