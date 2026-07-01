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01 de julio de 2026 a la - 16:04

Aceite de coco en tu rutina de belleza: 7 formas de sacarle el máximo provecho

Mujer se aplica aceite de coco en las manos.
Mujer se aplica aceite de coco en las manos.Shutterstock

El aceite de coco, conocido por sus propiedades hidratantes y antimicrobianas, presenta algunos usos prácticos que transforman la rutina de cuidado personal. Sin embargo, su tolerancia varía según el tipo de piel, lo que invita a la precaución.

Por ABC Color

El aceite de coco puede ser uno de tus grandes aliados en tu rutina de belleza y cuidado.

La psicología del hábito muestra que cuanto más pasos y decisiones exige una rutina, más fácil es abandonarla. Un producto que resuelve varias tareas reduce esa “fricción” y aumenta la probabilidad de repetición, sobre todo cuando ofrece una recompensa inmediata (piel más suave, menos tirantez).

Mujer se aplica aceite de coco en el rostro.
Mujer se aplica aceite de coco en el rostro.

El aceite de coco es perfecto en este sentido, y funciona, en parte, por su perfil graso: actúa como oclusivo (disminuye la pérdida de agua) y contiene ácido láurico, asociado a actividad antimicrobiana. Aun así, no todo tipo de piel lo tolera igual.

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7 usos prácticos del aceite de coco

Primero, como hidratación corporal post-ducha: aplicado sobre piel apenas húmeda, “sella” agua y puede mejorar la sensación de tirantez, un disparador frecuente de rascado y malestar.

Mujer se aplica aceite de coco en las piernas.
Mujer se aplica aceite de coco en las piernas.

Segundo, como desmaquillante: disuelve maquillaje resistente por afinidad con lípidos; conviene retirar con paño tibio y luego limpiar para evitar residuo.

Aceite de coco como demaquillante.
Aceite de coco como desmaquillante.

Tercero, en puntas del cabello y frizz: una cantidad mínima reduce la fricción entre fibras; el exceso apelmaza (clave para quienes se frustran y abandonan).

Mujer se aplica aceite de coco en el cabello.
Mujer se aplica aceite de coco en el cabello.

Cuarto, como bálsamo labial: útil en climas secos o con aire acondicionado, donde la resequedad incrementa el “lamido” repetitivo que empeora la grieta.

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Quinto, para cutículas y manos: masaje breve antes de dormir puede asociarse a una micro-rutina nocturna fácil de sostener.

Sexto, como barrera para irritación por afeitado o roce: disminuye la fricción y la sensación de ardor, aunque no reemplaza productos específicos si hay dermatitis.

Séptimo, en salud dental con oil pulling (enjuague con aceite): algunos estudios pequeños sugieren reducción de placa y bacterias, pero no sustituye cepillado con flúor. No se traga y se evita si hay riesgo de aspiración.

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Advertencias útiles

Puede ser comedogénico en piel acneica; probá en un área chica. Si hay eccema, acné inflamatorio o problemas bucales persistentes, conviene consultar.