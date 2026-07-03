Qué ocurre en el cuerpo cuando no dormís bien durante dos días, según la ciencia

¿Qué pasa si duermo mal dos noches seguidas?

Tras 48 horas de sueño insuficiente (por ejemplo, dormir 4–5 horas por noche), estudios en laboratorio y en condiciones reales muestran más somnolencia diurna, peor atención sostenida y mayor variabilidad en el rendimiento. No siempre se percibe como un “apagón”: muchas personas subestiman cuánto se deterioran, aun cuando aumentan los errores y el tiempo de reacción, algo clave al manejar o tomar decisiones.

También se altera el equilibrio emocional. Se observa más irritabilidad y una respuesta más intensa al estrés, asociada a cambios en circuitos cerebrales que regulan la reactividad (como la amígdala) y el control ejecutivo (corteza prefrontal).

Lea más: Qué hacer si no podés dormir: estrategias respaldadas por especialistas

¿Cuáles son los efectos de no dormir?

En solo dos días pueden aparecer efectos en varias capas del organismo:

cardiovascular , suben marcadores de activación simpática (el sistema de alerta), lo que puede traducirse en En lo, suben marcadores de activación simpática (el sistema de alerta), lo que puede traducirse en presión arterial más alta y peor regulación del ritmo cardíaco en personas susceptibles.

En lo metabólico, el sueño corto se asocia a menor sensibilidad a la insulina y peor manejo de la glucosa, además de cambios hormonales que favorecen el apetito, con más hambre y preferencia por alimentos calóricos.

¿El cerebro se recupera después de dormir poco?

Una noche de buen sueño suele mejorar el ánimo y la atención, pero la recuperación no siempre es completa. Parte del problema es que el sueño cumple funciones difíciles de reponer de golpe, como la consolidación de memoria y la limpieza de desechos metabólicos mediante el sistema linfático.

Lea más: Tu cerebro no está diseñado para esto: lo que ocurre cuando mirás el celular todo el tiempo

La evidencia sugiere que, tras restricciones repetidas, el rendimiento puede tardar varios días en normalizarse, según la magnitud del déficit.

¿Dormir poco afecta el sistema inmunitario?

Sí. Incluso con privación parcial se han observado cambios en señales inflamatorias y una reducción transitoria de funciones inmunes, como la actividad de células NK (clave contra virus).

Estudios epidemiológicos también vinculan dormir poco con mayor riesgo de infecciones respiratorias, aunque la susceptibilidad depende de edad, estrés, alcohol, comorbilidades y horarios.

¿Qué órganos sufren por la falta de sueño?

Los más impactados en el corto plazo son el cerebro (atención, memoria y regulación emocional), el corazón y los vasos (tono de estrés), el páncreas y el metabolismo (glucosa e insulina) y el sistema inmunitario.

El hígado y el eje hormonal también participan, porque el sueño coordina relojes biológicos que ordenan la energía, la reparación y la inflamación.

Lea más: La ciencia de las siestas: cuándo, cuánto y cómo

Dos noches malas no rompen el organismo, pero sí pueden dejar una factura: el cuerpo funciona, aunque con menos margen de seguridad. La recomendación más respaldada es volver cuanto antes a un horario estable y priorizar una noche completa, evitando compensaciones que desordenen aún más el reloj, como dormir hasta muy tarde.