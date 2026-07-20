Estilo de vida
20 de julio de 2026 a la - 06:00

Qué dice la ciencia sobre entrenar la atención como un músculo

Hombre practica la técnica de atención plena en su oficina.
Hombre practica la técnica de atención plena en su oficina.Shutterstock

Te sentás a trabajar “cinco minutos” y, sin darte cuenta, abrís otra pestaña, respondés un mensaje y perdés el hilo. ¿Se puede entrenar la atención o es pura fuerza de voluntad?

Por ABC Color

¿Atención “músculo” o sistema de redes?

La metáfora del músculo funciona para describir algo real: la atención es limitada y se fatiga. Pero, para la neurociencia, no es una sola cosa. Es un conjunto de redes que se coordinan: una sostiene el estado de alerta, otra orienta hacia estímulos relevantes y otra —las funciones ejecutivas— ayuda a inhibir impulsos y volver a la tarea cuando hay distracciones. Esa coordinación depende del contexto (estrés, sueño, motivación) tanto como del “entrenamiento”.

Concepto de concentración.
Concepto de concentración.

En psicología, la atención se entiende como parte del control cognitivo: elegir qué procesar y qué ignorar. Cuando el entorno está diseñado para capturarla (feeds infinitos, recompensas variables, notificaciones), el costo no es solo “distraerse”: se paga con más tiempo de recuperación y más errores al volver, un fenómeno conocido como switching cost.

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Qué evidencia hay de que se puede entrenar

La ciencia apoya la idea de plasticidad: el cerebro cambia con práctica.

Estudios con mindfulness y meditación muestran mejoras pequeñas a moderadas en medidas de atención y regulación emocional, con cambios funcionales en circuitos vinculados al monitoreo del error y la autorregulación (como corteza cingulada anterior). Suele requerir práctica sostenida y los efectos varían según la persona y la calidad del entrenamiento.

En cambio, los programas de “brain training” con juegos de atención o memoria de trabajo han mostrado un límite importante: pueden mejorar el desempeño en tareas muy parecidas a las entrenadas, pero el salto a la vida diaria (estudiar mejor, concentrarse en el trabajo) es menos consistente.

¿Entrenar la atención sirve para todo? Sirve, pero no generaliza automáticamente.

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Lo que más cambia la atención, según la evidencia

Más que “ponerle ganas”, lo que suele mover la aguja son condiciones biológicas y sociales medibles.

El sueño regula la capacidad de sostener el foco y filtrar distractores; la falta de descanso aumenta lapsos atencionales.

Vínculo humano-gato.
Gato y su humano duermen.

El estrés crónico sesga el cerebro hacia lo urgente y lo amenazante, haciendo más difícil la concentración sostenida.

Y la fragmentación del día —reuniones cortas, mensajes constantes— empuja a un modo de atención reactiva.

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Por eso, “entrenar la atención” en términos científicos se parece menos a endurecer un músculo y más a practicar volver: detectar la deriva, inhibir el impulso automático y reorientar.

Mujer presta atención a lo que está haciendo. Pintura.
Mujer presta atención a lo que está haciendo. Pintura.

Cuando esa dificultad es persistente, intensa o afecta varias áreas de la vida, también puede ser una señal para evaluar factores clínicos (como ansiedad, depresión o TDAH) en lugar de asumir un déficit moral de voluntad.